Sophie Turner partage de nouvelles photos de grossesse dans un article de fin d’année – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Sophie Turner se souvient de 2022 avec des photos inédites de son baby bump ! Le joueur de 26 ans Jeu des trônes L’actrice était enceinte de son deuxième enfant, une petite fille, avec Joe Jonas cette année, et elle a partagé trois nouveaux clichés de grossesse vendredi – dont un apparemment de l’hôpital avant l’accouchement. La première photo, voir ici, montre Joe, 33 ans, regardant amoureusement Sophie alors qu’il berce son adorable baby bump. Son ventre grandissant était pleinement exposé dans une robe moulante moulante.

Plus à propos Sophie Turner

La deuxième image, vue dans la seconde moitié du diaporama ci-dessus, représentait une Sophie souriante et très enceinte berçant sa bosse nue dans le reflet d’un miroir circulaire. Enfin, la dernière photo, vue ci-dessus, montrait Sophie souriant avec enthousiasme dans un lit d’hôpital alors qu’elle levait le pouce à la caméra. Ses cheveux étaient retenus par un bandeau gris et deux tresses, et elle semblait prête à devenir mère de deux enfants.

“Quelle année mes amis”, a-t-elle légendé le message du 30 décembre. Le diaporama sentimental comprenait également des photographies de rassemblements entre amis, une cheminée festive et esthétique et des extraits de la Fashion Week de Paris.

Comme les fans le savent, le rockeur et actrice des Jonas Brothers a accueilli leur deuxième enfant ensemble en juillet 2022. Ils ont eu leur premier enfant, une fille nommée Willaen juillet 2020.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le beau couple est assez discret sur leur la vie à la maison et n’a pas verbalement confirmer leur deuxième grossesse jusqu’en mai, lorsque Sophie s’est assise avec Elle Royaume-Uni. “C’est ce qu’est la vie pour moi – élever la prochaine génération”, a-t-elle déclaré à la publication. “La plus grande chose dans la vie, c’est de voir ma fille aller de mieux en mieux. Nous sommes ravis d’agrandir la famille. C’est la meilleure bénédiction de tous les temps.

Cependant, le 2 mai, elle et Joe se sont présentés au Met Gala prêts pour une soirée entre parents et ont fièrement bercé le bébé de Sophie tout le long du tapis rouge.

Lien connexe En rapport: Journée nationale du vin : Kendall Jenner, Bella Hadid et d’autres stars se détendent avec des verres de vin

Joe et Sophie étaient également discrets sur leur grossesse avec Willa. La nouvelle qu’ils attendaient a fait la une des journaux en février 2020 et aussi quelques mois plus tard lorsque les paparazzi les ont surpris en train de se promener ensemble, avec Sophie berçant un ventre de bébé.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.