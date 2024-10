Sophie Turner parle du divorce « incroyablement triste » de Joe Jonas et parle de « l’agonie » d’être loin des enfants

« C’était comme si ma vie était en pause jusqu’à mon retour en Angleterre », explique Turner, qui s’est séparé de Jonas en 2023.

Sophie Turner parle de la façon dont sa vie a changé depuis son divorce avec Joe Jonas.

Dans une interview avec Harper’s Bazaar Royaume-Uni pour son numéro Femme de l’année, L’actrice a exprimé sa joie de retourner en Angleterre à la suite de son divorce et a admis qu’elle avait l’impression que sa vie « était en pause » pendant son séjour aux États-Unis alors qu’elle était mariée.

Interrogée sur ce qui a conduit à son divorce d’avec Jonas, Turner, 28 ans, a déclaré : « Je suis actuellement dans une procédure judiciaire où je ne peux pas vraiment dire grand-chose, mais c’était incroyablement triste. »



Sophie Turner s'exprime sur la séparation de Joe Jonas – et comment Taylor Swift l'a aidée à traverser cette séparation

« Nous avions une belle relation et c’était difficile », a-t-elle ajouté.

Le Game of Thrones ancienne élève – qui partage ses filles Willa, 4 ans, et Delphine, 2 ans, avec son ex-mari – a déclaré qu’elle était « très heureuse d’être de retour » au Royaume-Uni après son divorce, finalisé le mois dernier.

« C’était comme si ma vie était en pause jusqu’à mon retour en Angleterre », a déclaré Turner au magazine. « Je ne me sens jamais vraiment moi-même quand je ne suis pas à Londres, avec mes amis et ma famille. »

« J’ai été absente pendant très longtemps – six ans – et c’est lorsque mes amis se sont fiancés et que je suis tombée enceinte », a-t-elle poursuivi. « Je suis allé dîner avec quelqu’un l’autre jour et elle m’a dit : ‘Je n’ai jamais pu toucher ton ventre.’ Nous n’avons pas vécu ces expériences clés les uns avec les autres. »

Au cours de sa relation et de son mariage avec Jonas, Turner a vécu aux États-Unis, à Los Angeles et plus tard à Miami. Le Jeanne La star a réfléchi au mal du pays qu’elle a ressenti pendant ses années de vie aux États-Unis.

« Dans chaque ville où nous nous retrouvions, la première chose que je faisais était de trouver un magasin britannique et de faire le plein de chocolat pour un mois », a-t-elle déclaré.

Cependant, Turner a admis qu’elle avait du mal à avaler la politique américaine.

« La violence armée, l’annulation de Roe v Wade… Tout s’est en quelque sorte accumulé », a-t-elle déclaré. « Après l’Uvalde [school] en tirant, je savais qu’il était temps de sortir ce putain de là.

Pendant ce temps, le Escalier La star a expliqué à quel point il est difficile d’être loin de ses filles pendant qu’elle travaille ou qu’elles sont avec leur père.



Sophie Turner dit que sa « principale priorité » est de garder ses enfants hors de la vue du public : « C'est difficile »

« C’est une véritable agonie », a déclaré Turner, ajoutant que devenir mère « m’a tellement changé à tous points de vue ».

« Avant d’avoir des enfants, j’étais très déprimée et anxieuse et je m’isolais [myself] beaucoup. Maintenant, je pense que je vis ma vie pour eux », a-t-elle poursuivi. « Je veux qu’ils me voient avoir une vie sociale, apprécier mon travail et m’épanouir dans ma carrière et mes relations. Je veux qu’ils voient une maman qui travaille dur. Je reviendrai et je dirai : « C’est pour ça que maman était absente, c’est parce qu’elle fait ça pour toi, pour que le Père Noël puisse venir avec un gros paquet de cadeaux. »

Jonas a demandé le divorce en septembre 2023 après quatre ans de mariage, Turner le poursuivant pour non-retour injustifié peu de temps après, car elle affirmait que Jonas retenait les passeports de leurs filles et ne leur permettait pas de retourner en Angleterre. Finalement, les choses entre les deux hommes se sont calmées et ils sont parvenus à un accord de garde après l’abandon du procès.