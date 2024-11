Sophie Turner parle de son divorce « incroyablement triste » avec Joe Jonas

La star de « Game of Thrones » s’est récemment assise pour une longue conversation sur la fin de son mariage de quatre ans et la bataille apparemment controversée pour la garde qui a suivi.

« Je suis actuellement dans une procédure judiciaire où je ne peux pas vraiment dire grand-chose, mais c’était incroyablement triste », a déclaré l’acteur. Le bazar de Harper dans une interview publiée mercredi. « Nous avions une belle relation et c’était difficile. »

Turner et Jonas ont été mariés par un imitateur d’Elvis en 2019, quelques mois seulement après la diffusion du dernier épisode de la série fantastique qui avait fait d’elle une star. L’ancien couple a accueilli leur premier enfant l’année suivante et j’ai eu une autre fille en 2022.

Jonas a cependant demandé le divorce en Floride en septembre suivant, ce qui a déclenché une année entière de procédures judiciaires et une bataille complexe pour la garde de leurs enfants.

Turner, qui avait déjà évoqué le fait de se sentir comme un « plus un » dans son mariage, vit désormais à Londres.

« Je suis tellement heureuse d’être de retour », a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar. « J’avais l’impression que ma vie était en pause jusqu’à mon retour en Angleterre. Je ne me sens jamais vraiment moi-même lorsque je ne suis pas à Londres, avec mes amis et ma famille. J’ai été absent pendant si longtemps – six ans.