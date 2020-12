Il est temps pour les vêtements aux États-Unis Sophie Turner montre son cadeau de Noël précoce.

La star a publié une image sur son histoire Instagram le mardi 15 décembre d’elle-même portant un t-shirt avec les mots «Hannah Montana» gravés dessus. La chemise était un cadeau du mari Joe Jonas et comprend en fait une variété de Miley Cyrus photos, qui ne sont pas toutes de la série Disney Channel qui s’est terminée en janvier 2011 après quatre saisons.

« Merci aux brutes de l’année pour mon cadeau de Noël précoce », a écrit Sophie en majuscules.

Le jeune de 24 ans Le Trône de Fer alun a tagué Joe et Miley dans le post, qui est ci-dessous, et le chanteur de « Party in the USA » a clairement apprécié le cri.

«Yassss @sophiet», a partagé Miley en republiant la photo.

Parmi la gamme de plans présentés sur le maillot, il y a une image de la star avec des dauphins pour les seins qui a été utilisée dans une promo pour les MTV Video Music Awards 2015 que Miley a accueillis.