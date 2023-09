Sophie Turner, l’ex-épouse de Joe Jonas, et son ex-petite amie Taylor Swift sortent dîner ; les fans adorent le « beau chaos »

Après son divorce avec la pop star Joe Jonas, l’actrice Sophie Turner et la chanteuse populaire Taylor Swift ont laissé les fans ravis de leur récente sortie. Le chanteur de Cruel Summer et l’acteur de Game of Thrones ont été photographiés en train de dîner dans un restaurant italien Via Carota à New York le 19 septembre.

Alors que Sophie était magnifique dans une tenue grise, Taylor a fait tourner les têtes dans une tenue rouge, associée à une veste en jean et des bottes marron.

En quelques minutes, les photos sont devenues virales et les fans n’ont pas tardé à partager leurs réflexions et leurs réactions sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement appelée Twitter. Un utilisateur a qualifié la réunion de « mouvement de pouvoir » qui pourrait détruire les « petites tentatives de Joe Jonas de calomnie en matière de relations publiques après la séparation sans dire un mot ».

Mouvement de puissance (version de Taylor) Sophie Turner vient de détruire toutes les mesquines tentatives de Joe Jonas de calomnier les relations publiques après la séparation sans dire un mot #SophieTurner #Taylor Swift pic.twitter.com/3gOzCjdoAx ??????????????? (@LeaveHeardAlone) 20 septembre 2023

Une autre utilisatrice a exprimé sa joie face au « beau chaos ».

OH MON PUTAIN DE DIEU !!!!! ?? La quantité de thé qu’ils doivent avoir !! ? Non seulement ils ont tous les deux rompu avec un Joe cette année, mais ils ont le même ex qui est aussi Joe ? J’adore ce beau chaos ? #JoeOverParty #Taylor Swift #SophieTurner https://t.co/jRD4TCQxub Kinga 🙂 (@mynameiskinga) 20 septembre 2023

Une autre fan s’est demandé si les deux chantaient « Mr Perfectly Fine », ce qu’elle pensait être « approprié ».

Bon sang, ouais, vous l’êtes tous !! ??? Je me demande s’ils ont chanté « Mr Perfectly Fine » alors qu’ils étaient ensemble dans la voiture. Je veux dire, c’est approprié. #Taylor Swift #sophieturner #vigilanteshit pic.twitter.com/EI937yVlHE JewlzX2 (@JEWLZX2) 20 septembre 2023

Sophie Turner et Taylor Swift sortent ensemble, c’est le plus gros « F**k You! » du siècle Si vous l’obtenez, vous l’obtenez ????? #Taylor Swift #SophieTurner pic.twitter.com/wTxJzYG1XW Féran (@themodestferan) 20 septembre 2023

Nous vous laissons avec plus de réactions

Sophie et Taylor servant un énorme majeur à Joe Jonas ? n’aimes-tu pas voir tes ex-petites amies se soutenir mutuellement ? ? #SophieTurner #Taylor Swift https://t.co/uzAqBhw0JL David (@DavidLFC_Vought) 20 septembre 2023

Pour ceux qui ne le savent pas, l’un des premiers hommes avec lesquels Taylor est sorti était Joe. Ils sont sortis brièvement en couple en 2009. Cependant, Joe a mis fin aux choses par téléphone au cours d’un appel de 27 secondes.

Plus tôt ce mois-ci, Sophie et eux avaient publié une déclaration commune pour annoncer leur décision de se séparer après quatre ans de mariage. Joe et Sophie s’étaient initialement connectés en 2016 via Instagram DM. L’année suivante, ils se sont fiancés et en 2019, ils se sont mariés lors de deux cérémonies de mariage à Las Vegas et en France. Le couple a deux filles.