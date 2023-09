Sophie Turner, Katy Perry parmi les célébrités qui ont vécu des ruptures brutales

Sophie Turner, Katy Perry et Minnie Driver font partie des stars hollywoodiennes qui ont affirmé avoir appris leur rupture de manière brutale.

Plus récemment, Turner a affirmé dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital qu’elle avait appris que son ex-mari avait demandé le divorce « par le biais des médias ».

Dans une plainte déposée jeudi, l’actrice de « Game of Thrones » a affirmé que la fin du mariage de quatre ans du couple « s’était produite très soudainement ».

JOE JONAS RÉPOND AUX RUMEURS DE DIVORCE DE SOPHIE TURNER SUR SCÈNE

Dans une déclaration à Fox News Digital, Jonas a contesté plusieurs des affirmations faites par Turner dans son dossier.

La déclaration allègue que Turner savait bien que Jonas allait demander le divorce et que le couple avait eu « plusieurs conversations » à ce sujet. Il indique également que le tribunal de Floride où Jonas a déposé son dossier « a déjà rendu une ordonnance interdisant aux deux parents de déplacer les enfants ».

Joe a demandé le divorce le 5 septembre dans le comté de Miami-Dade, en Floride. L’actrice poursuit son ex-mari en justice pour obtenir le retour immédiat de leurs enfants en Angleterre.

Voici un aperçu de quelques autres stars de premier plan qui ont affirmé avoir été aveuglées par la fin de leur relation.

Katy Perry, marque Russell

Katy Perry et Russell Brand se sont rencontrés pour la première fois en 2008 avant de se marier en 2010.

Des « différences irréconciliables » ont été invoquées pour leur divorce en 2012.

Perry a été franc en apprenant que Brand demandait le divorce par SMS. En 2013, l’interprète des « California Girls » a déclaré à Vogue : « C’est un homme très intelligent et j’étais amoureuse de lui quand je l’ai épousé.

« Disons simplement que je n’ai pas eu de nouvelles de lui depuis qu’il m’a envoyé un texto disant qu’il divorçait de moi, le 31 décembre 2011.

« Je me suis senti très responsable de la fin de cette histoire, mais ensuite j’ai découvert la vraie vérité, que je ne peux pas nécessairement divulguer parce que je la garde enfermée dans mon coffre-fort pour les jours de pluie », avait alors ajouté Perry. « J’ai lâché prise et je me suis dit : ‘Ce n’est pas à cause de moi ; cela me dépasse. Alors je suis passé à autre chose.' »

Minnie Driver, Matt Damon

Minnie Driver a appris sa rupture grâce à Matt Damon lorsqu’il l’a annoncée dans « The Oprah Winfrey Show » en 1998.

« Eh bien, je suis célibataire », avait alors déclaré Damon dans l’émission. « J’étais avec Minnie pendant un moment, mais nous n’avons plus vraiment de relation amoureuse. Nous sommes juste de très bons amis et je l’aime beaucoup. … Je tiens beaucoup à elle. Nous nous soucions beaucoup l’un de l’autre. » Ce n’était pas censé être, vous savez ? Et si ce n’est pas censé être, alors ce n’est pas censé être. «

Plusieurs mois plus tard, Driver a répondu aux commentaires de Damon lors d’une interview avec le Los Angeles Times.

« C’est dommage que Matt soit allé sur ‘Oprah’ ; cela semblait être un bon forum pour lui pour annoncer au monde que nous n’étions plus ensemble, ce que j’ai trouvé incroyablement inapproprié », avait déclaré l’actrice à l’époque. « Bien sûr, il était occupé à me déclarer son amour dans « David Letterman » un mois auparavant. »

Damon a insisté sur le fait que Driver n’avait pas appris leur séparation lors de son entretien avec Winfrey.

En 2022, Driver a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle revenait sur sa relation avec sa co-star de « Good Will Hunting » « avec amour ».

« C’était juste une douce romance qui n’était qu’une douce histoire d’amour au centre de tout ça mais qui avait une fin combustible, qui est ensuite devenue le point central », a-t-elle déclaré au média. « Une autre chose que mes parents m’ont apprise, c’est qu’il n’y a tout simplement pas de temps pour rester assis à ressentir du ressentiment ou de la colère. Il suffit de continuer et tout le monde a une belle vie. »

Taylor Swift, Joe Jonas

Jonas semble avoir un historique de ruptures brutales.

Taylor Swift et Jonas sont brièvement sortis ensemble en 2008. La même année, Swift était invitée à « The Ellen DeGeneres Show » et elle a partagé que la star des Jonas Brothers l’avait larguée lors d’un appel téléphonique de 25 secondes.

« Il a rompu avec toi au téléphone ? Ce n’est pas vrai, » DeGeneres a dit à Swift à l’époque.

« Tout va bien, je vais bien », a répondu Swift. « Vous savez quoi, c’est comme si, quand je trouverai la personne qui me convient, elle sera merveilleuse. Quand je regarderai cette personne, je ne me souviendrai même pas du garçon qui a rompu avec moi au téléphone. en 25 secondes quand j’avais 18 ans. »

Turner, l’ex-épouse de Swift et Joe, sont amis et passent du temps ensemble depuis qu’il a demandé le divorce. Les amis ont été vus ensemble en train de manger de la nourriture italienne et de faire la fête jusqu’au bout de la nuit au Temple Bar à New York cette semaine.

Chrishell Stause, Justin Hartley

Chrishell Stause et Justin Hartley ont commencé à sortir ensemble en 2013 avant de se marier en 2017.

Les fans de « Selling Sunset » sont rapidement tombés amoureux du mariage de Stause et Hartley lorsqu’elle a mentionné leur relation dans la première saison de la série Netflix.

Plus tard dans la série, Stause a révélé qu’elle avait appris que l’acteur de « This Is Us » avait demandé le divorce par SMS en 2019.

« Il m’a envoyé un texto pour me dire que nous étions fichés », a-t-elle déclaré à sa co-star Mary Fitzgerald dans un épisode de la série Netflix. « Quarante-cinq minutes plus tard, le monde le savait. »

L’année suivante, Hartley a commencé à sortir avec Sofia Pernas et le couple s’est marié en 2021.

Dans la saison 4 de « Selling Sunset », Stause a abordé la nouvelle relation de son ex-mari lors d’une séance de style confessionnel.

« Mon ex-mari Justin est remarié à quelqu’un que je connais assez bien à l’époque, et beaucoup de choses ont pris du sens après avoir découvert cela », a déclaré Stause. « Je leur souhaite le meilleur. Vous savez, je pense qu’en fait, c’était plutôt bon de savoir cela. C’était comme un petit peu de clôture. »