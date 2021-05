Sophie Turner jette des photos inédites de son mariage à Vegas avec Joe Jonas feat Priyanka Chopra

Sophie Turner et Joe Jonas avant d’avoir un mariage extravagant en France se sont enfuis et se sont mariés à Las Vegas. Ils ont été rejoints par les Jonas Brothers, dont Nick Jonas-Priyanka Chopra Jonas et Kevin Jonas-Danielle Jonas. Maintenant, deux ans après leur mariage à Vegas, Sophie est allée sur sa page Instagram et a jeté des photos invisibles, ce qui prouve à quel point elles se sont amusées pendant leur mariage impromptu.

Sur les photos, Joe et Sophie font un plongeon dans la piscine après leur mariage. Alors que sur une autre photo, ils se bloquent les lèvres lors de leur mariage, le couple forme même un duo vintage tout en posant bizarrement pour leur séance photo. Pendant ce temps, même Priyanka et Danielle, qui semblaient être les demoiselles d’honneur, ont été vues en train de rire aux éclats de la fête.

Sophie a sous-titré son message en déclarant: « Joyeux anniversaire de mariage de 2 ans à Vegas à ce gros morceau de viande d’homme. »

Auparavant, dans une interaction vidéo avec les fans, Joe avait parlé du mariage à Vegas en disant: « Nous avons donc pensé que ce serait vraiment amusant de faire venir tous nos amis, de les inviter (à Vegas) et de faire un mariage impromptu. Et nous avions des gens que je ne connaissais même pas très bien là-bas. Certaines personnes (présentes) avec lesquelles je suis maintenant plus proche! Khalid était là! C’était cool. Et Diplo a décidé de diffuser le tout en direct.

Joe a ajouté: « Mes parents m’ont appelé le lendemain matin et ils se sont dit: ‘Vous venez de vous marier?’ Et j’ai réalisé que je l’ai dit à tout le monde, mais j’ai oublié de dire à mes parents. Alors, les enfants, assurez-vous de dire à vos parents quand vous vous mariez légalement!