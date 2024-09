Sophie Turner interpelle la presse suite aux commentaires d’une mère célibataire

Pour donner un certain contexte, Sophie n’avait que 15 ans lorsqu’elle a joué dans la série à succès de HBO. Game of Thrones. Au fil des années où elle a joué Sansa Stark, Sophie a figuré dans plusieurs scènes lourdes et dérangeantes, dont une largement considérée comme la plus controversé .

Trois ans après la fin de l’exposition, Sophie a indiqué qu’elle « exposerait probablement quelques signes de traumatisme » à l’avenir en raison de son sujet lourd.

De plus, Sophie a parlé ouvertement de la pression qu’elle a subie de la part des studios de cinéma et de télévision pour perdre du poids pendant son adolescence, ce qui l’a amenée à développer un trouble de l’alimentation.