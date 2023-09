Sophie Turner et Taylor Swift ont eu un dîner « normal » avant le procès – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Sophie Turner27, et Taylor Swift, 33 ans, a plongé les fans dans une frénésie plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont été aperçus en train de dîner ensemble à New York. Deux jours plus tard, un initié a déclaré PERSONNES que le Game of Thrones ancien élève et l’homme de 33 ans auraient eu un dîner « normal » au milieu du divorce de Sophie avec Joe Jonas, 34 ans. «Ils étaient normaux. Tout à fait normal », se souvient la source à propos de la sortie de Taylor avec l’ex-conjoint de son ex.

De plus, la source a affirmé que malgré l’excitation des spectateurs, les amis ont gardé leur sang-froid. « Tout le monde était excité, mais ils étaient normaux », ont-ils ajouté. Le hitmaker « Anti-Hero » et Sophie sont apparus de bonne humeur lors de leur dîner à Via Carota à Manhattan le 19 septembre. Photos De leur sortie a atterri sur les réseaux sociaux, beaucoup de leurs fans étaient ravis de les voir unis au milieu de la séparation de Sophie et Joe. « PAS LES EX-copines-amies qui se réunissent », un fan plaisanté via X (Twitter).

Après leur repas, les deux starlettes se seraient rendues à Temple Bar. « Sophie semblait profiter de la soirée », a déclaré une autre source au magazine à propos de la sortie. Une troisième source a déclaré PERSONNES que Taylor est un « super » ami pour le joueur de 27 ans. « Taylor est un grand ami – Sophie peut lui parler de tout », ont-ils révélé. « Cela a remonté le moral à Sophie de passer du temps avec Taylor. » Joe est brièvement sorti avec le lauréat d’un Grammy en 2008 – mais ils se sont effondrés après seulement quelques mois.

Les détails du dîner de Sophie avec Taylor surviennent après que la première a intenté une action en justice contre Joe le 21 septembre. Sophie a intenté une action pour « le retour immédiat des enfants illégalement retirés ou retenus à tort », à Manhattan, deux semaines seulement après l’annonce de leur divorce. Dans les documents judiciaires obtenus par Page sixSophie a affirmé que le père de ses deux enfants avait commencé une « détention injustifiée » de leurs enfants le 20 septembre. Elle a également allégué qu’elle et Joe avaient décidé de faire de l’Angleterre leur « maison pour toujours » pendant les vacances de 2022.

Non seulement Joe a déclaré qu’il n’avait pas « enlevé » leurs enfants, mais il a également publié une déclaration en réponse au procès via son représentant à HollywoodVie. « Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement. Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique », commence le communiqué.

«Joe a déjà désavoué toutes les déclarations prétendument faites en son nom qui étaient désobligeantes à l’égard de Sophie. Elles ont été faites sans son approbation et ne correspondent pas à ses opinions », a poursuivi son porte-parole. « Son souhait est que Sophie reconsidère sa dure position juridique et avance de manière plus constructive et privée. Sa seule préoccupation est le bien-être de ses enfants. Les futurs ex ont confirmé qu’ils avaient « mutuellement » décidé de mettre fin à leur mariage de quatre ans via Instagram le 6 septembre.