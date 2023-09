Sophie Turner et Taylor Swift dînent à New York pour la deuxième fois – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Sophie Turner et Taylor Swift ont profité d’une nouvelle soirée entre filles à New York le jeudi 21 septembre. Le duo s’est retrouvé à l’hôtel Barrière Fouquet à Tribeca où ils ont dîné avec Alana Haïm, Danielle Haïmet Este Haimd’après les photos obtenues par PERSONNES. Le Game of Thrones La star, 27 ans, et le chanteur de « Style », 33 ans, sont sortis ensemble pour la deuxième fois en une semaine, après avoir enflammé Internet lorsqu’ils ont dîné à New York le 19 septembre au milieu du divorce de Sophie. Joe Jonas.

Sophie a été photographiée sortant de l’hôtel Barrière Fouquet dans une chemise blanche, une robe grise et des chaussures rouges. L’actrice britannique portait avec elle un sac à main Louis Vuitton coloré. Taylor, quant à elle, portait un haut noir à épaules dénudées avec un pantalon kaki et des talons noirs. La gagnante d’un Grammy Award tenait un petit sac à main noir à la main lorsqu’elle sortait de l’hôtel chic à la fin de la nuit.

Sophie et Taylor se sont liés d’amitié cette semaine alors que le divorce de Sophie continue de faire la une des journaux. Le couple, qui a un ex commun en la personne de Joe, 34 ans, a mangé à Via Carota puis a marché jusqu’à Temple Bar sur Lafayette Street dans la ville le 19 septembre. PERSONNES que Sophie et Taylor ont eu un dîner « normal » tandis qu’une deuxième source a déclaré que Taylor est « un grand ami » pour Sophie et qu’ils peuvent « parler de tout ».

Les deux stars sont des amis proches depuis de nombreuses années, Sophie s’étant même réjouie de la chanson de Taylor « Mr. Perfectly Fine »qui parle de sa rupture avec Joe en 2008. Taylor est brièvement sorti avec le Jonas Frères membre du groupe bien avant que lui et Sophie ne forment un couple. Après quatre ans de mariage, Joe a demandé le divorce du X-Men : Phénix sombre star le 5 septembre, et deux semaines plus tard, Sophie a poursuivi Joe pour la garde de leurs enfants le 21 septembre, deux jours après son premier dîner avec Taylor.

Dans son procès, Sophie a exigé « le retour immédiat des enfants illégalement retirés ou retenus à tort » et a affirmé que Joe l’empêchait d’emmener leurs filles de 3 et 1 an en Angleterre. Joe a répondu au procès de Sophie via son représentant dans une déclaration à HollywoodVie et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas « enlevé » les enfants de Sophie. « Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement. Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique », indique le communiqué.

Joe et Sophie ont confirmé leur intention de divorcer le 6 septembre. « Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable », indique la déclaration commune de l’ancien couple. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »