Sophie Turner et Lucy Boynton testent pour Lara Croft

EXCLUSIF: Dans ce qui s’annonce comme l’une des recherches de casting télévisé les plus en vogue cet automne, Amazon MGM Studios a dressé une liste de souhaits de jeunes acteurs accomplis pour le rôle de Lara Croft dans Tomb Raiderl’adaptation en série très médiatisée par Prime Video de la franchise de jeux vidéo du film primé aux Emmy Awards Sac à puces la créatrice Phoebe Waller-Bridge.

Sophie Turner (Game of Thrones) et Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) sont sur le point de tester le rôle précédemment joué sur grand écran par Angelina Jolie et Alicia Vikander, selon des sources à Deadline.

On ne sait pas qui d’autre effectuerait un test pour le célèbre rôle, un processus qui a été entouré de secret. Certains des noms figurant sur la liste de souhaits aux côtés de Turner et Boynton, notamment Emma Corrin et Mackenzie Davis, ne seraient pas des tests. Un représentant d’Amazon MGM Studios a refusé de commenter.

La combinaison de l’une des héroïnes d’action les plus connues de la culture populaire et de l’une des plus grandes créatrices de télévision de Waller-Bridge a permis à Lara Croft de devenir un rôle très recherché par les acteurs entre 20 et 30 ans.

Tomb Raider, que Jennifer Salke, directrice des studios Amazon MGM, a qualifié d’« épique » et de « globe-trotter » lors de l’annonce de la commande de la série en mai, a été un projet passionnant pour le scénariste/producteur exécutif Waller-Bridge, qui a parlé avec tendresse du personnage principal à l’époque de le pick-up.

« Lara Croft compte beaucoup pour moi, comme pour beaucoup, et j’ai hâte de me lancer dans cette aventure. Bats ‘n all », a-t-elle déclaré en mai.

Tomb Raider est produit par Waller-Bridge et Jenny Robins via Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson via dj2 Entertainment, Michael Scheel et les titulaires des droits Legendary Television ainsi que Crystal Dynamics. Greenblatt et Andolina consultent les producteurs sous leur bannière Star Party. La série est produite par Crystal Dynamics et Amazon MGM Studios.

Turner, nominée aux Emmy Awards pour son premier rôle majeur en tant que Sansa Stark dans Game of Thronesest actuellement en tête d’affiche de la série limitée dramatique policière britannique Jeanne et les prochaines stars dans une autre émission britannique, Havre, pour Prime Video, hébergez le Tomb Raider série.

Boynton, connue pour ses rôles dans Bohemian Rhapsody et Meurtre sur l’Orient Express, le plus récemment titré Searchlight’s Les plus grands succès et joue ensuite le rôle-titre dans la mini-série historique britannique Un amour cruel : l’histoire de Ruth Ellis.