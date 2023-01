Sophie Turner et Joe Jonas portent leurs filles pour une sortie en famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Commencez la nouvelle année avec un peu de temps en famille! Joe Jonas et sa femme Sophie Turner ont été aperçus transportant leurs filles depuis un hôtel de Londres le jeudi 5 janvier. Le couple avait l’air ravi de passer du temps avec leurs filles sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. La famille était aussi bien emmitouflée pour se réchauffer lors de leur sortie en famille !

Chaque célébrité avait une fille dans les bras alors qu’elle descendait les marches de son hôtel. Joe, 33 ans, a secoué un pull jaune fluo, un jean foncé et des chaussures grises, alors qu’il portait leur fille aînée Willa, 2, qui portait une tenue rose. Sophie, 26 ans, et un long manteau noir ainsi qu’une paire de pantalons de survêtement gris, alors qu’elle portait leur fille cadette, que le couple a accueillie en juillet. L’escalier La star portait également une paire de pantoufles blanches et des lunettes de soleil posées sur le dessus de sa tête.

Ce fut une grande année pour le couple, agrandissant la famille avec la naissance de leur deuxième fille. Le couple n’a pas encore révélé le nom de la petite sœur de Willa, mais il est clair qu’ils sont incroyablement heureux d’être une famille de quatre personnes. Sophie a repensé à sa grossesse et à certains des autres moments majeurs de 2022 sur son Instagram, avec un joli post, partageant de nombreux looks de maternité, ainsi que plus de photos avec Joe, des amis et d’autres aperçus de l’année. “Quelle année les amis”, a-t-elle écrit dans sa légende.

Quelques jours après avoir accueilli leur deuxième fille, Joe a partagé un hommage touchant à sa femme sur son Instagram avec une douce légende reflétant le chemin parcouru en tant que couple. “Commencé par le bas maintenant nous sommes ici… Je veux voir votre [love] histoire », a-t-il écrit en légende.

Sophie a confirmé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant lors d’une couverture en juin avec Elle Royaume-Uni. Elle a réfléchi à ce que cela signifiait d’être un parent pour elle dans l’interview. “La plus grande chose dans la vie, c’est de voir ma fille aller de mieux en mieux. Nous sommes ravis d’agrandir la famille. C’est la meilleure bénédiction de tous les temps », a-t-elle déclaré.

