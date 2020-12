Sophie Turner et Joe Jonas«les vacances ne ressemblaient à aucune autre!

Le couple de pouvoir, qui s’est marié en octobre 2019, a célébré son premier Noël en tant que parents depuis l’accueil de leur fille Willa en juillet. Rendant cette période de l’année très spéciale, la paire s’est jumelée dans des tenues de fête.

Prenant pour Instagram Stories, le Jonas Brothers Le membre a posté un doux selfie qui le montrait, lui et Sophie, se câliner devant leur arbre décoratif. Dans l’instantané, les deux avaient l’air chic sans effort dans leurs pulls noirs assortis et leurs couronnes en papier rose vif.

Mais comme le duo a été notoirement privé de leur petit, elle manquait à leur image. Cependant, il est clair que le couple apprécie les vacances et se fait des souvenirs incroyables ensemble.

Plus tôt ce mois-ci, le Le Trône de Fer alun et son mari musicien ont fait un voyage à Mammoth Lakes, en Californie, à quelques kilomètres de leur domaine de Los Angeles, où ils ont été vus portant des masques et des combinaisons de ski assortis.