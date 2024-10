Sophie Turner détaille son mal du pays alors qu’elle était mariée à Joe Jonas

Sophie Turner a gagné sa vie en incarnant des personnages mémorables dans « Game of Thrones » et « Dark Phoenix », entre autres projets cinématographiques. Mais le rôle qui lui a le plus manqué ? Être résident de Londres.

« J’avais l’impression que ma vie était en pause jusqu’à mon retour en Angleterre », a déclaré Turner. HBazar d’Arper dans sa première interview depuis la finalisation de son divorce avec le chanteur Joe Jonas le mois dernier. « Je ne me sens jamais vraiment moi-même quand je ne suis pas à Londres, avec mes amis et ma famille. »

L’acteur de 28 ans a parlé franchement de la prochaine phase de sa carrière, de sa maternité et des facteurs qui ont conduit à son retour au Royaume-Uni après une rupture controversée avec la pop star de « Cake by the Ocean » l’année dernière. En septembre 2023, Jonas a demandé le divorce de Turner, déclarant dans des documents juridiques que leur mariage était « irrémédiablement rompu ».

Le divorce était une décision mutuelle, mais la bataille pour la garde de leurs deux jeunes filles a pris une tournure litigieuse. Turner a poursuivi son ex-mari pour avoir prétendument gardé illégalement leurs deux filles aux États-Unis, mais, des mois plus tard, elle a demandé à un juge de classer l’affaire. Au milieu d’une « procédure judiciaire en ce moment où je ne peux pas vraiment dire grand-chose », Turner a déclaré au magazine que la séparation « était incroyablement triste ».

« Nous avions une belle relation et c’était difficile », a-t-elle déclaré.

Turner a épousé Jonas, un tiers des Jonas Brothers, en 2019 et a vécu à Los Angeles avant de déménager à Miami. «J’ai été absente pendant si longtemps», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait le sentiment d’avoir raté des étapes importantes, tant pour elle-même que pour ses amis. Par exemple, Turner a déploré qu’un ami proche lui ait dit qu’il n’avait jamais eu l’occasion de toucher le baby bump de l’acteur lorsqu’elle était enceinte. Elle a accueilli sa première fille en 2020, puis sa deuxième deux ans plus tard.

Turner a déclaré qu’elle recherchait des magasins britanniques dans les nouvelles villes qu’elle a visitées avec Jonas et qu’elle « s’approvisionnerait en chocolat pour un mois ». Elle a déclaré qu’elle était également en désaccord avec l’état de la politique américaine, y compris le renversement de l’affaire Roe contre Wade et la violence armée endémique. Après la fusillade dans l’école d’Uvalde, au Texas, en 2022, Turner a déclaré qu’il était « temps de se foutre ».

L’acteur nominé aux Emmy, maintenant de retour à Londres et sortant avec l’aristocrate britannique Peregrine Pearson, a également partagé que la maternité l’avait aidée à se débarrasser de son côté « déprimé et anxieux ».

«Je pense que je vis ma vie pour eux», a-t-elle déclaré à propos de ses enfants, ajoutant qu’elle souhaitait qu’ils la voient réussir professionnellement et socialement.

Turner joue actuellement le rôle de la voleuse de diamants Joan Hannington dans la série ITV1 «Jeanne« , a terminé la production du thriller « Trust » et entoure même le rôle principal de Lara Croft dans la série d’action en direct « Tomb Raider » d’Amazon, selon Date limite. Harper’s Bazaar a également nommé Turner l’une de ses femmes de l’année 2024.

« Je reviendrai et je dirai : ‘C’est pour ça que maman était absente' », a-t-elle déclaré en peignant un tableau des vacances avec ses enfants. « C’est parce qu’elle fait ça pour toi, alors Père Noël peut venir avec un gros paquet de cadeaux.