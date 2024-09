Sophie Turner célèbre sa victoire sur Joe Jonas : Source

Photo : Sophie Turner célébrant sa victoire sur Joe Jonas : Source

Sophie Turner taquine apparemment son ancien mari, Joe Jonas, alors qu’elle devient officielle sur Instagram avec son petit ami, Peregrine Pearson.

À la suite de cette relation, un initié a partagé avec Vie et style que la mère de deux enfants est heureuse de pouvoir enfin tourner la page après le divorce compliqué de Joe Jonas.

La source a déclaré à propos du musicien: « Joe a entamé ce divorce avec beaucoup de fanfaronnade. »

Ils ont également affirmé : « Il a dit très haut comment il allait s’imposer. »

« Mais on dit que les choses ont évolué dans l’autre sens et que Sophie a obtenu tout ce qu’elle pensait juste et même plus », a poursuivi la source.

La source a également mentionné que Sophie était restée inébranlable tout au long de la bataille pour la garde de ses filles et qu’elle récolte désormais les fruits de sa victoire.

« Elle n’a pas cédé à ses intimidations », a également expliqué la source.

Avant de signer, la source a déclaré : « Et maintenant, elle prévoit de célébrer cette victoire. »

Pour ceux qui ne le savent pas, le couple de célébrités a annoncé son divorce en septembre 2023. Au cours de leurs quatre années de mariage, l’ancien couple a accueilli deux filles, Willa et Delphine.