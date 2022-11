Sophie Turner aux femmes de l’année 2022 de Glamour : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Getty Images pour Glamour

La soirée de maman ! Sophie Turner était si élégant en assistant à la Charme Women of the Year Awards à New York le 1er novembre 2022. Phénix sombre L’actrice de 26 ans avait l’air sensationnelle lors de la soirée, où elle portait une petite robe en velours noir avec de fortes vibrations des années 60. Sophie semblait heureuse de passer la soirée en ville, surtout après avoir accueilli sa deuxième fille il y a à peine quatre mois.

Plus à propos Sophie Turner

La Jeu des trônes starlette était la définition du style dans une mini-robe noire à manches longues en velours écrasé. Accentuant ses longues jambes, elle a associé sa mini avec de hautes bottes rouges. Les chaussures jouaient parfaitement avec la couleur des cheveux de Sophie, faisant écho aux riches tresses auburn qu’elle portait en haut. Elle s’est penchée sur l’ambiance des années 60 avec une frange émoussée, des pommettes saillantes et un maquillage vampy et sombre pour les yeux. Une pochette noire carrée a servi de touche finale chic.

Le look cool de Sophie était parfait pour l’occasion, où elle présentait des copains musiciens Este, Danielleet Alana Haïm avec leurs prix Femmes de l’année. Dans son introduction, l’actrice s’est extasié sur les camarades du groupe, qui sont aussi ses amis proches.

“Même s’ils défient tous les stéréotypes de rock star et vendent toujours le Madison Square Garden, ils vous font toujours sentir les bienvenus, aimés, importants et en présence de quelque chose de vraiment spécial”, a-t-elle déclaré au public rempli d’étoiles, selon Charme. « Leur fraternité s’étend au-delà l’une de l’autre, en dehors du cercle Haim. Tous ceux qui ont déjà entendu leur musique ou qui ont eu le privilège de les rencontrer se sentent comme une sœur honoraire de Haim.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La fraternité est grande pour Sophie en ce moment, surtout après avoir accueilli sa deuxième fille avec son mari Joe Jonas de retour en juillet 2022. Sa fille aînée Willa a eu 2 ans en juillet et apparemment, elle “adore” avoir un camarade de jeu. “Willa adore être une grande sœur et avoir un frère avec qui jouer”, a déclaré une source proche du couple. Nous hebdomadaire en octobre 2022.

Pour le moment, la famille profite de son intimité. Quant à rendre public le nom de leur petite fille, la source a déclaré Nous hebdomadaire“Ils annonceront le nom de leur deuxième fille une fois qu’ils seront prêts et se sentiront à l’aise de partager”, ajoutant “Ce n’est pas un secret pour la famille et les amis proches.”