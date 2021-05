Sophie Turner appelle les paparazzi pour avoir cliqué sur sa fille Willa Jonas

Sophie Turner et Joe Jonas, qui ont adopté la parentalité en 2020, ne négligent aucun effort pour protéger leur enfant de l’éblouissement médiatique. Cependant, leur fille Willa Jonas a été tapotée et le ‘Jeu des trônesL’acteur a repris son histoire Instagram et a critiqué les photographes avec une vidéo en colère. Mais Sophie a supprimé la vidéo dans laquelle elle a appelé les paparazzi en les qualifiant de « vieillards effrayants ».

Un fan club a mis la main sur la vidéo et l’a partagée sur Twitter. Dans la vidéo, on entend Turner dire: « Je viens de me réveiller. Je suppose qu’hier certains paparazzi ont réussi à prendre une photo de ma fille et je veux juste dire que la raison pour laquelle je ne publie pas de photos de ma fille et m’assure que nous pouvons éviter les paparazzis à tout prix, je ne veux explicitement pas ces photos là-bas. «

Sophie dit en outre: «C’est ma fille. Elle n’a pas demandé cette vie, à être photographiée. C’est vraiment effrayant que des vieillards prennent des photos d’un bébé sans leur permission. Je suis écœuré, je suis dégoûté et je demande respectueusement à tout le monde d’arrêter de nous suivre et d’arrêter d’essayer de prendre des photos de notre fille et surtout de les imprimer. C’est dégoûtant et vous n’avez pas ma permission. «

Plus tôt lors d’une interaction avec CBS This Morning, Joe avait parlé de sa petite fille Willa. Il a dit qu’elle était magnifique et a révélé qu’il avait appris que « les siestes sont bonnes » après avoir embrassé la paternité.

Joe a ajouté: « C’était du temps forcé à la maison. Je suis toujours en déplacement, en mouvement, en voyage, en tournée … pour être au même endroit pendant un bon laps de temps, juste avoir les pieds sur terre et être avec ma famille, mon la famille immédiate est le temps que je ne pense pas que je reviendrai.