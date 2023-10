Sophie Turner affronte Joe Jonas du pad appartenant à Taylor Swift, vu avec l’avocat pitbull qui représente la royauté

Sophie Turner et Joe Jonas ont choqué tout le monde lorsqu’ils ont annoncé leur divorce, et les choses ont immédiatement mal tourné. Aujourd’hui, après que Sophie ait accusé Joe de « non-retour injustifié » de leurs enfants – une affirmation qu’il a niée – le couple serait en médiation pour la garde de leurs filles.

L’actrice de « Game of Thrones » semble avoir ajouté un nouveau poids lourd à son côté, l’avocate de la garde à vue Catherine Bedford. L’avocat britannique, qui a représenté la royauté dans le passé, a été aperçu avec Turner alors que l’actrice quittait la propriété new-yorkaise de Taylor Swift. Turner séjourne dans une maison appartenant à la reine de la pop, a appris Fox News Digital.

On ne sait pas si Bedford fait partie de l’équipe juridique de Turner, mais l’avocat a représenté des acteurs majeurs dans le passé, notamment le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, roi de Dubaï, dans son procès contre la princesse Haya bint Hussein.

Jonas a initialement demandé le divorce devant un tribunal de Floride le 5 septembre.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », a écrit plus tard le couple séparé dans une déclaration commune. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune, et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Peu de temps après l’annonce du divorce, Turner a poursuivi Jonas devant un tribunal de New York pour la garde de leurs deux enfants. Elle a affirmé avoir appris la demande de divorce « par les médias ». Le mariage entre Turner et Jonas s’est rompu « très soudainement » suite à « une dispute » survenue le jour du 34e anniversaire du chanteur de « Cake by the Ocean ».

Turner a accusé Jonas de « rétention illicite » de leurs filles pendant plusieurs jours. L’actrice a déclaré que l’avocat de Jonas, Thomas J. Sasser, avait reconnu que la pop star ne renoncerait pas aux passeports des enfants ni « accepterait que les enfants rentrent chez eux en Angleterre ».

Selon Turner, le couple avait déjà décidé que l’Angleterre serait le « foyer permanent » de la famille, mais Jonas avait les deux enfants avec lui lors de sa tournée nord-américaine pendant que l’actrice travaillait sur un projet. Turner avait des « hésitations » quant à cet « accord temporaire ».

À l’époque, un représentant de Jonas avait publié une déclaration contestant le dossier de Turner.

« Après plusieurs conversations avec Sophie, Joe a engagé une procédure de divorce en Floride, la Floride étant la juridiction appropriée pour l’affaire. Sophie savait que Joe allait demander le divorce. »

La déclaration affirmait que Turner avait les enfants à l’époque à New York et qu’après que les deux se soient rencontrés pour discuter de la garde, ils étaient parvenus à un accord. Cependant, « moins de 24 heures plus tard », Turner a informé Jonas qu’elle souhaitait déplacer définitivement les enfants au Royaume-Uni, a déclaré le représentant.

Jonas « cherche à partager le rôle parental avec les enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père et, bien sûr, il est également d’accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni », selon le communiqué.

Malgré les accusations tendues, un juge a approuvé une médiation de quatre jours pour que le couple séparé ait réglé leurs problèmes concernant la garde, a rapporté le magazine People. L’avocat de Turner, Stephen Cullen, a promis d’y aller « à fond » pour trouver une « résolution à l’amiable » qui fonctionnerait pour les deux parties lors d’une récente audience au tribunal.

Fox News Digital a contacté les représentants de Jonas et Turner.

Pendant que le drame du divorce se déroule, Turner séjourne dans une propriété new-yorkaise appartenant à Taylor Swift. L’interprète de « Midnights » a eu sa propre relation avec Jonas en 2008. Les chansons « Last Kiss » et « Mr. Perfectly Fine », toutes deux écrites par Swift, parleraient de leur histoire d’amour de courte durée.

Ces jours-ci, Turner semble faire partie de l’équipe féminine de Swift. Les deux ont été photographiés à plusieurs reprises. Turner a récemment rejoint Swift, Blake Lively, Brittany Mahomes et d’autres pour un dîner à New York. Le lendemain, le groupe est apparu au MetLife Stadium de New York pour encourager Travis Kelce des Chiefs de Kansas City, le nouveau petit ami de Swift.

Swift et Turner « se sont toujours aimés et respectés », a déclaré un initié à Entertainment Tonight.

« Ils sont fans l’un de l’autre et sont amis depuis un moment », a ajouté la source. « Sophie s’en fiche que Taylor soit sortie avec Joe. C’était il y a si longtemps et c’est du passé. Taylor passe un bon moment quand elle est avec Sophie, et elles ont passé un moment amusant entre filles hier soir. »