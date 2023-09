Sophie Turner a-t-elle été vue en train d’embrasser sa co-star en Espagne au milieu d’un divorce avec Joe Jonas ? Voici la vérité derrière les photos virales

Des photos de Sophie Turner et de sa co-star Frank Dillane sur les plateaux de tournage de leur prochaine émission Joan ont été partagées plus tôt avec des affirmations trompeuses.

Sophie Turner et Joe Jonas ont choqué leurs fans plus tôt ce mois-ci en annonçant leur séparation. Le couple star est marié depuis quatre ans maintenant et a deux filles ensemble. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Joe avait demandé le divorce, ce que les deux ont confirmé via une déclaration commune. Lundi soir, des photos de Sophie embrassant l’acteur Frank Dillane sur une plage en Espagne ont commencé à circuler sur Internet. Voici la vérité derrière les images virales

Sophie Turner embrassait-elle Frank Dillane ?

Les images sont authentiques mais ne disent que la moitié de la vérité. Sophie et Frank tournent actuellement une série intitulée Joan en Espagne. Les deux acteurs ont récemment tourné quelques scènes du spectacle sur une plage de la Colonia de Sant Jordi en Espagne. Les photos montrent Sophie, vêtue d’un monokini vert avec un haussement d’épaules multicolore, gambadant avec Frank dans l’eau. On peut voir les deux acteurs s’amuser dans les vagues et partager également un baiser, mais tout cela pour la caméra. Les images ont pris une tournure coquine après que plusieurs sites d’information occidentaux les ont partagées avec des titres trompeurs, ce qui a conduit les comptes de médias sociaux à les choisir également sous un angle plus scandaleux.





Le divorce de Sophie Turner et Joe Jonas

Plus tôt en septembre, le Hollywood Reporter avait rapporté que Joe et Sophie avaient demandé le divorce après quatre ans de mariage. Selon les documents obtenus par le portail, la raison du divorce est que « le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu ». Un jour après l’annonce de la nouvelle, le couple a publié une déclaration commune concernant leur mariage. « Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable. » Le couple a en outre demandé aux fans de ne pas croire aux « récits spéculatifs » sur leur divorce et a ajouté: « Il existe de nombreux récits spéculatifs sur les raisons, mais en réalité c’est une décision commune », peut-on lire dans le communiqué.

Sophie et Joe ont eu un mariage surprise dans une chapelle de Las Vegas en 2019, auquel seuls des membres proches de la famille ont assisté, notamment les frères de Joe, Nick et Kevin, ainsi que l’épouse de Nick, l’actrice indienne Priyanka Chopra. Sophie, 26 ans, est surtout connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones et est également apparue dans plusieurs autres émissions et films. Joe, 34 ans, est devenu célèbre au sein du groupe Jonas Brothers qu’il a formé avec ses frères.