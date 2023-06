Sophie Sandiford de Gogglebox partage une nouvelle photo rare de son petit ami Ben McKeown

La star de GOGGLEBOX, Sophie Sandiford, a ravi les fans en leur donnant un aperçu de sa vie hors caméra.

La jeune femme de 27 ans a partagé une rare photo de son petit ami Ben McKeown qui avait l’air aimé à la maison ensemble.

Sophie est une habituée de l’émission Channel 4 aux côtés de son frère Pete depuis 2017.

Les deux sont devenus les favoris des fans grâce à leur chimie frère-sœur et leurs doublures hilarantes.

Mais à l’insu de certains fans de Gogglebox, Sophie et Pete ont en fait deux autres frères et sœurs nommés Harry et Lucy.

Pete est maintenant marié et père de deux enfants, il ne vit donc plus dans la même maison que Sophie, mais revient pour enregistrer l’émission.

Même s’ils sont désormais connus, le tarif du programme Channel 4 de 1 500 £ par mois n’est pas suffisant pour vivre.

Sophie travaille toujours comme fleuriste, tandis que Pete est couvreur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il quitterait son emploi, Pete a déclaré au Sun: « Je dois payer mon hypothèque d’une manière ou d’une autre. »

Alors que la vie privée de Pete est relativement bien connue, Sophie garde sa relation secrète, ne devenant publique avec Ben que l’année dernière lorsqu’il a assisté à un mariage familial avec elle et son frère Pete.

Et il a instantanément obtenu l’approbation de son très célèbre oncle – Paul Chuckle – qui a commenté une photo d’eux : « C’est super de vous voir tous hier avec @juliejohnson31 @cunny246 pour célébrer le mariage de Jack et @emma_louuise_.

Le petit ami de Sophie, Ben, est originaire d’Irlande du Nord et a étudié à l’Université de Glasgow.

Partageant l’adorable nouveau cliché avec ses 604 000 abonnés Instagram, Sophie a simplement ajouté un emoji cœur rouge au lieu d’une légende.

Alors que les commentaires étaient désactivés, le message a rapidement accumulé plus de 20 000 likes.

