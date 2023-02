Sophie réagit aux rumeurs de partage entre Megan Fox et MGK – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ash Knotek/Shutterstock

Alors que les rumeurs partagées entre Megan Fox et Mitrailleuse Kelly chauffer, l’un des personnages présumés du drame a pris la parole. Sophie Lloyd, la magnifique guitariste du groupe de MGK, a répondu à la spéculation selon laquelle elle serait à l’origine des problèmes du couple superstar. “Sophie est une musicienne professionnelle et accomplie qui a été inutilement entraînée dans les médias sur la base d’accusations sans fondement portées par les réseaux sociaux”, a déclaré son équipe dans un communiqué. Page 6 le mercredi 15 février. “Toute suggestion selon laquelle elle a déjà agi de manière non professionnelle ou est sortie de sa relation est fausse.”

Sophie a rejoint le groupe de tournée de Machine Gun Kelly en mai 2022 pour son Tournée à guichets fermés grand public et ses managers insistent sur le fait qu’elle n’a été que professionnelle. “C’est un manque de respect envers elle en tant qu’artiste féminine et un mauvais journalisme et commentaire social de rapporter quoi que ce soit d’autre », ont-ils ajouté.

La superbe musicienne a été prise entre deux feux après qu’un fan a suggéré qu’elle était peut-être sortie avec MGK. Tout est arrivé à son paroxysme après que Megan se soit rendue sur son Instagram le 12 février pour partager une vidéo d’une lettre en train de brûler, puis a cité une parole de de Beyoncé Limonade couper “Pray You Catch Me” dans la légende. “Vous pouvez goûter la malhonnêteté, c’est partout dans votre souffle”, a écrit Megan. Le Transformateurs le vétérinaire a alors apparemment désactivé son Instagram. Alors que les fans ont commencé à affirmer que MGK avait trompé Megan, l’un d’eux a suggéré que Sophie était à blâmer. “Il s’est probablement entendu avec Sophie”, a écrit le suiveur dans la section des commentaires du message original de Megan. L’actrice a répondu de façon hilarante: “Peut-être que je suis avec Sophie.”

Comme nous l’avons signalé, Sophie entretient une relation de longue date avec le batteur Christophe Peintre, qui s’appelle “Le Peintre”. Ils sont ensemble depuis cinq ans, alors que le batteur de rock a crié à Sophie avec un adorable cliché sur son Instagram pour célébrer le jalon. “Aujourd’hui marque une journée très spéciale. C’était le jour où je t’ai demandé d’être mon partenaire dans le crime. Et 5 ans plus tard, c’est toujours très précis », a-t-il légendé. “Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre attention, votre gentillesse, votre générosité, votre attention, votre bêtise et votre amour. @sophieguitar_ … Tu me comprends comme personne d’autre et tu es mon roc pendant 5 années solides.

Pendant ce temps, le même jour que la déclaration de Sophie a été publiée, Megan et MGK ont été aperçus en train de quitter le bureau d’un conseiller conjugal à Los Angeles et ils ne semblaient pas heureux. L’actrice avait plusieurs longueurs d’avance sur son beau musicien lorsqu’ils sont sortis, ressemblant totalement à un couple pas en synchronisation les uns avec les autres.

Megan aurait également abandonné sa bague de fiançailles, que MGK lui a offerte en janvier 2022. Comme nous l’avons signalé, un mariage semblait avoir été dans l’esprit de MGK pendant un certain temps, comme l’a dit un initié. HollywoodLa Vie que le hitmaker “Emo Girl” pensait au mariage depuis octobre 2020, “Il dit qu’il veut l’épouser et qu’il veut qu’elle ait son bébé, il en parle très ouvertement”, a déclaré la source HL à l’époque. “Être avec elle l’a définitivement apprivoisé, il est focalisé sur elle et fait tout ce qu’il peut pour la rendre heureuse. C’est très doux de le voir si amoureux.

