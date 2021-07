La star de l’EX Hollyoaks, Sophie Porley, a quitté Twitter après que des anti-vaccins cruels lui aient envoyé des commentaires ignobles après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus.

L’actrice a eu le coup Pfizer hier après que son premier rendez-vous a dû être annulé parce qu’elle a attrapé Covid.

Sophie Porley a été bombardée de messages désagréables après avoir eu son jab Covid[/caption]

Elle a supplié les anti-vaccins de ne pas lui envoyer de messages horribles – mais ils l’ont ignorée.

S’exprimant sur son histoire Instagram, elle a déclaré: « J’ai eu mon premier Covid

vaccin.

« Je devais recevoir mon premier vaccin la semaine où j’ai attrapé Covid, alors

évidemment je n’ai pas pu l’avoir.

« Ensuite, je l’ai réservé pour la semaine dernière et mon rendez-vous a été annulé,

dont je n’ai pas entendu parler.

« Mais j’ai reçu un texto disant qu’il avait été annulé, alors je le prenais en quelque sorte comme

un signe et cela m’a rendu un peu nerveux pour l’obtenir.

« C’est assez effrayant, j’ai eu beaucoup d’idées mitigées et puis ça m’a fait bizarre

les diffuser également.

« Je ne veux pas entrer dans les théories du complot et être un anti-vaxxer mais

c’est quelque chose de nouveau et… je ne sais pas si quelqu’un d’autre a ressenti ça.

« Mais de toute façon, c’est fait maintenant.

« S’il vous plaît, ne m’écrivez pas si vous êtes un anti-vaccin et dites-moi que je vais

mourir ou des choses horribles parce que je n’ai pas besoin d’entendre ça maintenant

s’il te plaît. »

Cependant, elle a rapidement été inondée par un certain nombre de messages de trolls

affirmant qu’elle « n’aura jamais de bébés » après avoir été vaccinée.

Cela l’a incitée à se déconnecter pour éviter les abus.

S’il vous plaît ne m’écrivez pas si vous êtes un anti-vaxxer

Sophie Porley

Elle a écrit : « Je viens d’ici pour la nuit maintenant.

« J’ai demandé aux gens de ne pas m’envoyer de messages sur toutes les choses horribles

cela m’arrivera après avoir reçu le vaccin.

« Et pourtant, ma boîte de réception a toujours des messages me disant que je n’aurai jamais

bébés, je n’aurai plus jamais de règles etc etc.





« J’ai eu le vaccin maintenant, donc ces messages sont super inutiles. »

Plus tôt ce mois-ci, Sophie – qui a interprété Ellie Nightingale dans le

Savon de Channel 4 – a admis qu’elle était « à peu près » revenue à elle-même après

test positif pour le virus.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait après Covid, elle a écrit sur Instagram :

« Je me sens bien, merci.

« Je viens de me précipiter vers une vie normale et j’en ai probablement fait un peu trop

trop vite car je me suis senti vraiment fatigué pendant quelques semaines. Mais je suis jolie

beaucoup de retour à moi-même maintenant. La fatigue était littéralement le pire pour

moi, je suis quelqu’un qui a généralement beaucoup d’énergie.

L’actrice a joué Ellie Nightingale dans Hollyoaks[/caption]