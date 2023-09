Sophie Morgan, de Loose Women, dévoile une charte pour protéger les passagers handicapés à bord des avions, étape majeure de sa campagne

La présentatrice TV Sophie Morgan a dévoilé aujourd’hui une charte destinée à protéger les passagers handicapés sur les vols.

Elle a été rejointe à Westminster par des groupes de défense des droits des personnes handicapées, des célébrités et l’ancien ministre de l’Intérieur Lord Blunkett pour dévoiler ce qu’elle espère faire partie d’un projet de loi parlementaire.

La fondatrice de Rights on Flights, Sophie Morgan, en photo avec Katie Piper alors qu’elle dévoilait la charte jeudi Crédit : Dan Charity

Lauren Mahon a également assisté au dévoilement à Westminster Crédit : Dan Charity

Isaac Harvey était également présent pour apporter son soutien à la campagne. Crédit : Dan Charity

Sophie a élaboré un manifeste en sept points qu’elle espère voir adopté rapidement par Westminster. Crédit : Dan Charity

Sophie, 38 ans, a obtenu la promesse d’envisager des réformes juridiques après avoir lancé sa campagne #rightsonflights après en avoir eu assez d’être traitée « inhumainement » lorsqu’elle prend l’avion.

Elle a accusé British Airways d’avoir cassé à deux reprises son fauteuil roulant lors de voyages cette année.

Sophie a élaboré un manifeste en sept points pour le changement, qui comprend des amendes aux compagnies aériennes négligentes, l’obligation pour les aéroports et les avions d’assurer une accessibilité adéquate, des voyages gratuits pour les soignants nécessaires et une indemnisation directe des passagers handicapés lésés.

Elle espère désormais que Westminster accélérera le processus en disant : « Il n’y a pas un instant à perdre. C’est une crise ».

Sophie, paralysée après un accident de voiture presque mortel à l’âge de 18 ans, a déclaré : « Depuis bien trop longtemps, nous avons normalisé la discrimination que les personnes handicapées doivent endurer lorsqu’elles prennent l’avion. Mais cela suffit.

« Si des personnes valides se faisaient casser les jambes au même rythme que nos chaises, il y aurait un tollé. Nous ne tolérerons plus d’abus.

« En tant qu’utilisateur de fauteuil roulant, j’ai été ignoré, abandonné et mes fauteuils roulants ont été endommagés et je ne suis pas seul.

« Nous avons besoin d’une législation plus robuste, centrée sur les passagers, c’est pourquoi nous en avons rédigé une et nous ne nous laisserons pas décourager dans notre mission de faire de la place aux personnes handicapées. »

Elle a félicité The Sun pour son soutien à travers notre campagne Give It Back qui exige que le gouvernement comble le déficit de financement pour les enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux.

Elle a déclaré : « Je suis très reconnaissante du soutien du Sun dans cette campagne très importante. »

La charte de Sophie intervient alors que nous révélons de nouvelles statistiques alarmantes qui montrent qu’un tiers des personnes handicapées ont eu des raisons de se plaindre auprès d’un aéroport, d’une compagnie aérienne ou de l’autorité de surveillance de l’aviation civile au cours des cinq dernières années.

Ce chiffre s’élève à sept sur dix pour les 18-34 ans.

Les statistiques compilées par l’association caritative Scope UK montrent également qu’une personne handicapée sur huit a été confrontée à des retards pour obtenir de l’aide.

Une personne sur 14 se retrouve également bloquée dans un avion sans aide après le décollage ou l’atterrissage et sept pour cent déclarent que son équipement a été perdu ou endommagé.

Le directeur de la stratégie de l’association caritative, James Taylor, a déclaré : « Depuis trop longtemps, les compagnies aériennes constituent une loi en soi.

« La perte d’un équipement spécialisé, le fait d’être traité comme un citoyen de seconde zone et l’impossibilité d’embarquer ou de débarquer sont des expériences trop courantes pour de nombreux passagers handicapés. »

L’amie de Sophie, le mannequin Katie Piper, a déclaré qu’elle était fière de son amie.

Elle a déclaré : « Je pense que ce que Sophie a réalisé est incroyable. Je suis tellement fier d’elle. »

La basketteuse paralympique Amy Conroy, 30 ans, qui a perdu une jambe à cause d’un cancer infantile à l’âge de 12 ans, a déclaré qu’elle avait été laissée dans un avion pendant 90 minutes après l’atterrissage avant que le personnel ne l’aide à descendre.

Elle a déclaré : « Cette loi sera monumentale pour les personnes handicapées. »

Lord Blunkett, aveugle de naissance, a déclaré que lui aussi avait été victime de discrimination alors qu’il montait à bord d’un avion après qu’on lui ait demandé s’il voulait un fauteuil roulant, alors qu’il était valide.

Il a déclaré : « Parfois, la chose la plus simple à faire pour le personnel d’une compagnie aérienne est de demander aux gens ‘avez-vous besoin d’aide et, si oui, que puis-je faire ?' »

L’avocat des personnes handicapées Isaac Harvey, 28 ans, a raconté comment il a passé des heures au téléphone avec sa mère pour essayer de réparer son fauteuil roulant électrique après qu’il soit tombé en panne lors d’un vol Ryanair plus tôt cette année.

Isaac, qui souffre d’une maladie génétique qui signifie qu’il n’a ni bras ni jambes courtes, a déclaré : « Ce changement de loi est un gros problème pour tant de gens. »

David Blunkett s’exprimant lors de l’événement à Westminster Crédit : Dan Charity