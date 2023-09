Sophie Kasaei montre une silhouette incroyable alors qu’elle se déshabille et enfile un bikini string.

SOPHIE Kasaei a affiché sa silhouette incroyable dans un bikini string pendant ses vacances à Majorque.

La star de Geordie Shore s’est rendue sur Instagram pour partager la photo torride en maillot de bain.

Sophie a enfilé un bikini string fleuri bleu pastel, révélant son ventre incroyablement tonique.

L’influenceuse était magnifique alors qu’elle faisait la moue devant la caméra tout en montrant son piercing au nombril et ses courbes sexy.

Elle portait des lunettes de soleil Chanel vintage roses et un collier pendentif Chanel en argent.

Le maquillage de Sophie était impeccable, car elle portait un look glamour avec du contour, du fard à joues, des faux cils, un crayon à lèvres et un rouge à lèvres mat rose tendre.

Ses cheveux noir de jais étaient coiffés en boucles lâches avec beaucoup de volume.

Elle a sous-titré le message : « C’est un style de vie Brian » et elle a tagué la marque qui a conçu le bikini.

Les fans se sont tous précipités vers la section commentaires pour complimenter Sophie.

L’un d’eux a écrit : « J’adore ce bikini sur toi ! »

Un deuxième a ajouté : « Tu es magnifique, wow. »

Un troisième a commenté : « Irréel comme toujours. »

Un quatrième s’est exclamé : « De belles courbes sur toi. »

Un cinquième a écrit : « Tu es superbe Sophie ! »

Cela vient après que Sophie et son petit ami Towie, Jordan Brook, aient déclenché des rumeurs de mariage secret avec un message énigmatique cette semaine.

Les deux amoureux, qui se fréquentent depuis environ un an, ne manquent jamais de se compléter sur leurs clichés Instagram.

Mais récemment, Jordan a semblé laisser entendre que les choses étaient passées à un niveau supérieur dans leur relation.

La beauté brune Sophie a posé dans un maillot de bain noir découpé avec son corps tonique exposé et a fait la moue.

Elle était magnifique alors qu’elle modélisait le look maillot de bain à Majorque et montrait ses mèches plus courtes.

Le favori de la star de télé-réalité a écrit : « Mon époque de cheveux courts », ce à quoi Jordan a répondu : « Ma femme, c’est ça. .

Cela survient après que Sophie et son petit ami TOWIE ont déclenché des rumeurs de mariage cette semaine.[/caption]