Sophie Kasaei dévoile ses vrais cheveux après s’être fait enlever les extensions de cheveux

La star de GEORDIE Shore, Sophie Kasaei, a révélé ses vrais cheveux après avoir retiré ses longues extensions de cheveux.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur son Instagram pour montrer son look brune plus courte, alors qu’elle le tournait entre ses doigts.

Instagram

Sophie a montré ses cheveux naturels dans un clip sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram

La star a fait rafraîchir ses extensions – en les échangeant contre de longues tresses brunes[/caption]

Sophie, 33 ans, qui arbore normalement de longues mèches brunes glamour coulant sur sa poitrine, a plutôt montré ses cheveux naturels.

En se dirigeant vers le salon, la star a posé pour une vidéo Instagram dans le miroir, où elle a révélé ses vrais cheveux jusqu’aux épaules.

Ses mèches plus courtes ont ensuite été attachées avec de longues mèches de cheveux bruns succulentes pour créer un look volumineux, jusqu’à sa taille.

Elle est restée décontractée pour sa visite au salon dans des leggings noirs et un haut court coloré, posant avec son ventre bronzé exposé.

“Wifey vibes”, a-t-elle légendé le message, qui l’a vue faire la moue et tirer la langue vers la caméra.

Ses amis et fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son nouveau look, le qualifiant de “sexy” et qualifiant Sophie de “reine”.

Même ses co-stars de Geordie Shore adoraient ses tresses brunes, dont Nathan Henry, qui a écrit: “Tu ferais mieux de rester sombre.”

Cela vient après que Sophie ait été vue complètement différente alors qu’elle montrait sa silhouette incroyable dans un bikini à peine là.

La favorite de Geordie Shore a décidé de se reposer un peu et s’est offerte une journée au spa pour prendre soin de soi.

Tirant le meilleur parti du luxueux Rowhill Grange Hotel & Utopia Spa à Dartford, Sophie n’a pas pu s’empêcher de poser dans le miroir rétro-éclairé, avec une photo montrant des sous-vêtements en dentelle et son ventre tonique.

Dans un autre post sur Instagram, elle a partagé sa silhouette parfaite en posant dans la somptueuse piscine avec cascade en bikini avec des coupes sur le ventre et la poitrine.

On pense que la star sort actuellement avec Jordan Brook de Towie, avec une photo taquinant un homme dans sa vie avec un backshot d’un homme également dans la piscine, le visage couvert mais les cheveux tombants montrés.

Ni Jordan ni Sophie n’ont confirmé la relation, mais Jordan a posté une photo similaire aujourd’hui, recroquevillé sur le canapé avec quelqu’un en robe blanche.

Instagram

Sophie arbore normalement des cheveux plus longs grâce aux extensions[/caption]