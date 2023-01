Sophie Kasaei de Geordie Shore “rejoindra Towie pour le tout premier crossover de l’émission” aux côtés de son petit ami Jordan Brooks

Sophie Kasaei de GEORDIE Shore pourrait être sur le point de rejoindre The Only Way Is Essex dans le tout premier crossover de l’émission de téléréalité.

Le Sun a précédemment révélé que Sophie, 33 ans, sortait avec la star de Towie Jordan Brook et des initiés ont affirmé que les patrons voulaient utiliser la situation pour augmenter les chiffres d’audience.

Le Sun a révélé que Jordan et Sophie sortaient ensemble en novembre

Un initié a déclaré que les patrons de Towie espèrent que la base de fans de Sophie augmentera les chiffres d'audience

Une source a déclaré: “Sophie fait de la télé-réalité depuis plus de 12 ans, elle sait ce qui fait une bonne émission.”

L’initié a poursuivi sur MailOnline: «Les producteurs sont vraiment ravis qu’elle rejoigne Towie et espère qu’elle apportera une partie de son énergie ardente de Geordie au casting.

“Towie est toujours en pourparlers sur l’implication potentielle de Sophie, mais elle a hâte de signer officiellement sur la ligne pointillée et de rejoindre son petit ami Jordan dans l’émission.”

La source de la télé a également suggéré qu’il pourrait y avoir des feux d’artifice entre les stars de Sophie et Towie, Chloe Brockett et Ella Rae Wise, qui étaient toutes deux sorties avec Jordan.

Le crossover potentiel de Sophie survient après que Jordan a montré une incroyable transformation corporelle.

Il a posté deux photos seins nus apparemment prises à des mois d’intervalle, avec Jordan arborant des cheveux plus longs et un poids supplémentaire autour de son torse dans la première.

Dans le deuxième cliché, la star de la télé-réalité a affiché un pack de six et s’est déchiré les épaules.

L’année dernière, une source nous a dit : « Sophie ne sortira pas avec n’importe qui, mais elle s’est vraiment bien entendue avec Jordan.

“Ils essaient de garder les choses secrètes, ce qui montre à quel point ils veulent que cela fonctionne.”