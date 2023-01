Sophie Kasaei de Geordie Shore laisse entendre qu’elle est ENCEINTE dans un article de vacances

Sophie Kasaei de GEORDIE Shore a des fans qui pensent qu’elle pourrait être enceinte après une récente publication sur les réseaux sociaux.

La légende de Geordie Shore a laissé entendre qu’elle pourrait attendre un bébé dans un poste de vacances.

Sophie Kasaei a fait parler d’elle après avoir posté une photo avec Jordan Brook[/caption] Instagram

Le couple aimé est en vacances[/caption]

Sophie, qui est surtout connue pour son passage dans l’émission de télé-réalité basée à Newcastle, a fait parler de lui lorsqu’elle l’a appelé “bébé papa” dans un message jaillissant.

Elle a rendu public pour la première fois sa romance avec Jordan en novembre.

Le couple, qui avait déjà déclenché des rumeurs de fiançailles, a fait exploser les rumeurs avec ce message “bébé-papa”.

Jordan a ensuite jailli dans un message à Sophie : « Quelqu’un m’a dit un jour qu’avec la bonne femme à vos côtés, vous pouvez tout accomplir ! Je ne les croyais pas jusqu’à présent. Je suis sur le cloud 9 ! Et c’est grâce à toi @sophiekasaei_ tu es vraiment mon Little Rock ! Vous avoir à mes côtés cette semaine m’a rendu le plus heureux que j’aie jamais été !

C’est parti pour nos premières vacances ! Et bien d’autres à venir!

Je t’aime toujours spécial.

La personnalité de la télévision de 33 ans et son amant star de Towie sont maintenant partis en escapade dans la magnifique île des Caraïbes d’Antigua pour célébrer le mariage d’un membre de la famille.

En postant sur ses histoires, Sophie a montré sa peau bronzée dans un deux pièces noir tout en marquant Antigua-et-Barbuda comme lieu, à côté des mots: “Avec amour”.

On pouvait voir Sophie poser avec un signe de paix et faire la moue devant la caméra sur fond d’océan idyllique.

Le couple a également pris un selfie dans la salle de sport, où Jordan a posé torse nu avec son bras autour de Sophie, alors qu’elle portait des vêtements de sport noirs et blancs.

Mais leurs séances d’entraînement adorées n’étaient pas le seul point culminant du voyage – Sophie a documenté une famille à genoux pour célébrer le père de Jordan qui se prépare à se marier.

Se filmant elle-même, Jordan et d’autres membres de la famille, Sophie portait une robe à plumes vertes et des boucles d’oreilles pendant qu’elle dansait et chantait avec un artiste lors de la soirée.

La star a rendu hommage à son escapade de rêve en publiant une photo sur ses réseaux sociaux où elle s’est allongée sur un ensemble de marches de patio tout en portant une robe à fleurs moulante, déclarant: “Ma vie est un vrai film RN .”

Son message a vu son compatriote star de Geordie Shore, Nathan Henry, jaillir sur la photo, commentant d’abord: “Awwwww c’est vraiment adorable.”

Il a ensuite ajouté: “Cela donne du gyal à l’île.”

Avant de dire : “Tellement jolie et mignonne.”

Chloe Ferry est également intervenue, commentant un emoji d’oeil de cœur d’amour en admiration devant la star.