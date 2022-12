Sophie Kasaei de Geordie Shore devient officielle sur Instagram avec le petit ami vedette de Towie

La star de GEORDIE Shore, Sophie Kasaei, est devenue officielle sur Instagram avec son petit ami – qui est connu pour apparaître sur The Only Way Is Essex.

Sophie, 33 ans, s’est rendue sur son Instagram pour révéler qu’elle était en couple avec Jordan Brook, qui est apparu dans l’émission en 2017.

Instagram

Le couple a révélé leur romance dans une douce vidéo[/caption]

Instagram

Le couple a posé pour une série de clichés[/caption]

L’ancienne favorite de Geordie Shore a posté une douce vidéo d’une série de photos d’elle-même et de Jordan, 25 ans, l’air aimé.

“Juste au moment où j’étais sur le point d’abandonner l’amour, tu es entré dans ma vie et tu m’as montré ce qu’est un vrai gentleman et un véritable amour”, a-t-elle posté.

“Merci d’avoir fait de moi la fille la plus heureuse du monde. Mon JB pour toujours, je t’aime. Joyeux noël.”

La vidéo montrait le couple en train de s’embrasser, ainsi que de poser pour des selfies et des photos lors d’événements et de divers dîners.

Un clip montrait Sophie lisant une carte sincère que Jordan lui avait donnée, alors qu’elle sanglotait sur son doux choix de mots.

Alors qu’elle pleurait, la star de la télévision a lu: “Tu es celle que je veux à côté de moi, tous les jours et toutes les nuits, tiens-toi bien. Celui avec qui je veux être pour toujours et à jamais.

Un autre clip a vu le couple chanter du karaoké ensemble, ainsi que danser les soirées et rire entre eux.

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir sur le couple, avec Nathan de Geordie Shore écrivant : « Vous le méritez. Je suis ravi de vous voir si heureux, j’ai hâte de le rencontrer.

Marnie Simpson a répondu : “Trop mignon, je ne peux pas m’en occuper”, tandis que Vicky Pattison a écrit : “Vous êtes si beaux ensemble.”

Cela vient après que Jordan et Sophie aient alimenté des rumeurs de romance après avoir été aperçus ensemble lors d’un rendez-vous amoureux.

Les stars de télé-réalité ont été vues en train de profiter d’une soirée dans un restaurant à Newcastle, et toutes deux ont partagé une photo similaire du lieu.

La nouvelle histoire d’amour selon la rumeur est survenue après qu’il ait laissé la co-star Chloe Brockett furieuse après l’avoir “abandonnée” après le tournage.

Chloé, 21 ans, et le barbier professionnel Jordan s’étaient « rapprochés » pendant qu’ils tournaient la dernière série de l’émission de téléréalité ITVBe.

Le garçon d’Essex aurait perdu tout intérêt pour l’étourdissante brune après la fin du tournage de la série.

Une source a confié au Sun : “Chloé est convaincue que Jordan n’est intéressé que par une showmance. Dès que le tournage s’est terminé, il était soudainement occupé tout le temps.

Instagram

La rumeur disait que le couple était ensemble plus tôt cette année[/caption]

Instagram

Sophie a été vue en train de pleurer en lisant une carte émotionnelle de Jordan[/caption]