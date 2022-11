Sophie Grégoire Trudeau discute avec Meghan Markle en podcast

Sophie Grégoire Trudeau, épouse du premier ministre Justin Trudeau, est apparue mardi sur un podcast animé par la duchesse de Sussex, où les deux ont parlé de la maternité et se sont souvenus de leur amitié.

“Pour les potos, c’est Sophie G à la maison !” Grégoire Trudeau s’est présentée sur le podcast.

Dans le dernier épisode de “Archetypes”, un podcast consacré à la discussion “des étiquettes qui tentent de retenir les femmes”, la duchesse de Sussex a expliqué comment Grégoire Trudeau et ses enfants l’avaient rejointe l’été dernier pour une fête à la piscine.

“On a nagé, on a bu du vin, on a barboté dans l’eau. Puis on a jeté des flotteurs de piscine”, a déclaré Meghan.

“C’était l’autre version de nous. À la fois avec des cheveux bouclés sauvages et des maillots de bain et du linge lâche et d’énormes rires de ventre. De gros câlins avec nos petits et des chuchotements silencieux de conversation entre filles sur la terrasse, étourdies, comme des écolières absolues. Nous étions juste Je m’amuse tellement.”

Les deux femmes ont également rappelé comment elles se sont rencontrées pour la première fois aux Canadian Fashion Awards il y a plus de sept ans, à l’époque où la duchesse de Sussex, alors connue uniquement sous le nom de Meghan Markle, vivait à Toronto tout en travaillant comme actrice.

Meghan a qualifié Grégoire Trudeau de “cher ami” et de “personne qui se soucie profondément de ses amis”, partageant que l’épouse du premier ministre lui avait envoyé des mots d’encouragement pendant sa grossesse.

“Je t’adore absolument”, a déclaré Meghan à Grégoire Trudeau. “Et Sophie et moi nous connaissons depuis, mon Dieu, combien d’années maintenant depuis que je vis à Toronto?”

GREGOIRE TRUDEAU ET MEGHAN DEMANDENT UN CONGÉ PARENTAL RÉMUNÉRÉ

Dans la seconde moitié de son émission, Meghan et Grégoire Trudeau ont parlé de l’évolution du rôle de la maternité et ont déploré le manque de congés parentaux rémunérés aux États-Unis.

“Notre sens de la communauté a complètement explosé. Nous avons des sœurs qui peuvent materner, nous avons des tantes qui peuvent materner, nous avons des amis qui peuvent materner. La maternage est une façon d’être. Ce n’est pas seulement biologique”, a déclaré Grégoire Trudeau.

La duchesse de Sussex a déclaré que l’évolution du rôle de la maternité souligne davantage la nécessité d’un congé parental payé aux États-Unis.

“Imaginez que vous ayez un bébé et que vous deviez ensuite choisir : ‘Oh, je peux rester à la maison avec mon enfant, mais si je le fais, je n’aurai plus de travail.’ Cela n’a aucun sens !” a déclaré Meghan.

Parmi les 38 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, les États-Unis sont le seul à n’imposer aucune semaine de congé paternel payé, bien que la législation du travail américaine autorise 12 semaines de congé sans solde pour les nouveaux parents.

“Le congé parental à travers le monde !” Grégoire Trudeau a accepté.