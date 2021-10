Sophie Ellis Bextor révèle le bilan dévastateur de son mariage

SOPHIE Ellis Bextor a révélé la contrainte Strictly mise sur son mariage avec Richard Jones.

La chanteuse de 42 ans a déclaré que cela « avait donné un bon coup à nos fondations » et a admis qu’elle avait payé un « prix lourd » pour avoir joué dans l’émission BBC One.

PA : Association de presse

Sophie Ellis Bextor, photographiée avec Brendan Cole, a révélé la tension Strictly Come Dancing imposée à son mariage[/caption]

Éclaboussure

La chanteuse a déclaré qu’elle et son mari Richard Jones « avaient payé un lourd tribut » pour son rôle dans la série[/caption]

Sophie a atteint la finale de la série en 2013 en dansant avec Brendan Cole, terminant à la quatrième place.

Elle a dit que c’était une décision conjointe entre elle et Richard, qui joue de la basse pour le groupe de rock The Feeling, de participer à l’émission – célèbre pour sa « malédiction ».

Mais cela a causé des problèmes dans leur mariage dès le départ avec lui de plus en plus jaloux et Sophie envisageant de se retirer peu de temps avant le lancement.

Dans un extrait de son livre Spinning Plates, qui a été publié dans le Mail on Sunday, a déclaré: «Richard a commencé à avoir des difficultés avec mon implication à partir du spectacle de lancement.

«C’était si difficile pour lui que je me souviens m’être demandé s’ils avaient déjà vu un concurrent s’éloigner du spectacle avant même d’avoir dansé sa première danse.

« La proximité physique était quelque chose avec laquelle j’ai lutté tout au long, mais, à la fin, beaucoup de choses que j’avais trouvées étranges – comme les » couples » se tenant la main ou s’agrippant l’un à l’autre pour le spectacle des résultats – j’étais habitué et il me semblait qu’en faisant ces choses, j’avais franchi un autre obstacle Strictement.

Elle a dit qu’il « est devenu inhabituellement insistant pour savoir où j’étais tout le temps ».

« Si je ne répondais pas à un texto, il s’envolerait », a-t-elle ajouté.

«Me soutenir dans tout ce que je fais lui venait généralement si facilement, mais avec Strictly, je pense qu’il attendait juste que cela se termine.

«Il m’envoyait des messages toute la journée quand je répétais, très désireux de connaître mon emploi du temps.

« Nous nous disputions quand j’étais à la maison à propos de ma distraction et si j’allais passer la semaine suivante.

«Il avait juste l’impression que je pourrais me glisser dans une nouvelle vie qui laisserait notre famille derrière.

«Je n’avais pas un tel désir, mais j’étais trop épuisé à la fin de la journée pour lui donner l’assurance dont il avait besoin. Je pense que le seul vrai réconfort pourrait venir avec la fin du spectacle. »

La star, qui a cinq enfants avec Richard, a déclaré qu’il y avait « une légère bizarrerie à former un nouveau » couple « lorsque vous êtes tous les deux deux étrangers mariés ».





« Pourquoi fétichisent-ils autant l’aspect ‘couples’ ? Des partenaires de danse, oui, mais un couple a un signe de tête différent.

Sophie a également déclaré que Richard avait commencé à voir un conseiller pendant son séjour dans l’émission « et cela a vraiment aidé ».

« Peut-être que j’aurais dû aussi », a-t-elle ajouté.

« Nous n’avons jamais douté de notre amour l’un pour l’autre, mais je pense que Richard craignait que je ne veuille plus jamais de notre vie », a ajouté Ellis-Bextor.

«Mais bien sûr que je l’ai fait. Pour moi, ma famille est tout.

Sophie a fait l’éloge de Brendan – qui a été exclu de Strictly en 2018 – et l’a décrit comme un « gentleman à part entière ».

Elle a déclaré: «Je suis contente de l’avoir fait et danser le Charleston est l’une de mes choses préférées que j’ai jamais faites, et merci à Brendan d’avoir rendu tout le spectacle très amusant.

«Nous ne nous sommes jamais disputés et j’en suis fier, mais je suis encore plus fier de ne pas avoir pleuré ou quoi que ce soit.

« J’ai gardé une partie de moi-même et peu importe ce qu’on m’a demandé de faire, je n’ai jamais fait plus que ce que je voulais. Il a fallu plus de force que vous ne le savez, mais bon, c’est juste une bonne chose que j’ai faite une fois.

PA : Association de presse

Sophie et Richard photographiés en 2009 – ils se sont mariés en 2005[/caption]

Caractéristiques de Rex

Le couple, photographié en 2017, partage cinq enfants[/caption]





