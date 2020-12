Sophie Ellis-Bextor a suggéré que le bébé numéro six pourrait être sur les cartes.

Déjà, la chanteuse, 41 ans, est la fière maman de ses cinq fils mais elle ne peut pas exclure d’avoir un sixième paquet de joie.

Elle a toujours les yeux rivés sur les fils Sonny, 16 ans, Kit, 11 ans, Ray, huit ans, Jesse, cinq ans et Mickey, 22 mois.

Et le hitmaker de Murder on the Dancefloor a admis qu’il était « absolument farfelu ».

Cependant, elle «ne dirait jamais jamais» d’avoir un autre bébé.







(Image: sophieellisbextor / Instagram)



Elle a déclaré à BANG Showbiz: « L’idée du numéro six est absolument farfelue et je soupçonne que cela n’arrivera pas, mais c’est une sorte de ne jamais dire jamais. »

En fait, Sophie adore avoir élargi sa couvée parce qu’elle fait maintenant partie d’une grande famille.

Mais la chanteuse n’est pas inquiète d’avoir une petite fille si elle a un autre enfant.







(Image: PA)



La mère de cinq enfants a admis qu’elle espérait même avoir un autre garçon lorsqu’elle était enceinte de son cinquième enfant.

Elle a élaboré: «En fait, quand j’étais enceinte de ma cinquième, j’ai pensé: ‘J’espère vraiment que c’est un garçon, en fait,’ parce que je n’aimais pas vraiment l’idée d’avoir une fille et que tout le monde se dise ‘Oh toi enfin tu as ta fille ‘et je devrais continuer,’ je n’essayais pas d’avoir une fille ‘! «

Sophie a même partagé qu’elle voit le côté drôle de son élevage de «cinq mecs».

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.