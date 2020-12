Sophie Ellis-Bexter s’est prononcée après qu’elle soit devenue la première célébrité à avoir reçu la botte de The Masked Singer samedi soir.

La chanteuse professionnelle n’a pas impressionné les juges et le public du studio avec sa performance de Don’t Start Now de Dua Lipa et a été démasquée en tant qu’alien dans l’apogée dramatique de la série.

Après une seule performance au concours de chant ITV de cette année, Sophie, 41 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour discuter de son peu de temps dans l’émission.

Le hitmaker de Murder On the Dancefloor a plaisanté sur le fait que les fans n'avaient aucun problème à deviner son identité après avoir vu la réaction de Twitter lors du premier épisode.













« Oui, comme la plupart d’entre vous l’ont deviné. C’était moi et elle #themaskedsinger. Même mon enfant d’un an a pointé du doigt la télé et crié «maman! quand j’ai commencé à chanter dans le costume extraterrestre!

« Anyhoo une façon amusante et trippante de passer quelques jours et de profiter du reste du spectacle – aucune idée de qui est quelqu’un! » elle a tweeté.

Alors que Sophie semblait apprécier son bref passage sur le concours de talents, les fans étaient furieux de la décision de lui donner la botte.

D’autres ont proposé une théorie expliquant pourquoi elle était tombée au premier obstacle – et ont suggéré qu’elle avait trop essayé de déguiser sa vraie voix chantante.

« J’ai repéré Sophie Ellis Bextor même si elle a désespérément essayé de déguiser son accent chic », a déclaré un spectateur.

Un autre a convenu que la cascade avait été la chute de Sophie: « Elle a essayé de déguiser sa voix distinctive et cela lui a coûté. Mais Sophie Ellis Bextor est un tonique en ces temps sombres. Reine. »

« Ughhh si Sophie n’avait pas déguisé sa voix, elle serait restée », fit rage un troisième.

Bien que d'autres téléspectateurs aient affirmé avoir deviné que c'était Sophie à la minute où elle a commencé à chanter – et d'après les indices « trop évidents » qui ont révélé sa véritable identité.







Après son élimination, Sophie a depuis révélé qu’elle n’avait aucun mot à dire dans les teasers.

« Je n’avais pas beaucoup de contribution – ce n’était pas nécessaire – et mon indice préféré faisait allusion à une de mes chansons jouée dans EastEnders pendant que le Queen Vic brûlait. Je ne savais même pas! » elle a expliqué.

Son personnage, qui a vu des dreadlocks métalliques arborant un body vert éblouissant, avait déclaré aux téléspectateurs: «Salutations Terriens, je suis l’extraterrestre. J’ai voyagé plus vite que la vitesse de la lumière.

«De l’espace, la Terre ressemble à un petit jouet et tous les gens qui s’y trouvent ressemblent à de minuscules mannequins», ont-ils poursuivi, avec un mannequin alors vu portant une robe de mariée.

« J'ai entrepris cette exploration indépendante de votre planète et ma mission est de répandre l'amour, la joie et les paillettes. »







La star a également déclaré qu’elle avait eu du mal lors de ses premières performances en raison de la mise en scène et du masque géant qu’elle devait porter.

« J’étais sur une plate-forme et je ne voyais pas trop bien. J’ai pensé que je pourrais tomber! » elle a révélé.

Alors que les téléspectateurs continuent de deviner l’identité des autres célébrités, le prochain chanteur masqué sera révélé lorsque l’émission reviendra samedi prochain à 19 heures sur ITV.