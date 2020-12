Sophie Ellis-Bextor était terrifiée à l’idée de descendre sur Terre avec une bosse alors qu’elle vacillait sur un socle dans son costume extraterrestre sur The Masked Singer.

Le chanteur, 41 ans, a été la première célébrité mystérieuse à être démasquée dans la deuxième série, qui a débuté le lendemain de Noël.

Sophie, qui a chanté Don’t Start Now de Dua Lipa dans une tenue «brillante et amusante», a déclaré: «J’étais sur une plate-forme et je ne voyais pas trop bien. J’ai pensé que je pourrais tomber.







(Image: ITV)



Parlant d’être une chanteuse professionnelle dans le concours, qui mettait en vedette des novices tels que l’ancien ministre de l’Intérieur Alan Johnson et le héros du football Teddy Sheringham dans la première série, Sophie a admis qu’elle avait un avantage.

Elle a dit: «Je me sentais comme une gymnaste qui avait une routine cool avec des sauts et des rebondissements, qui est ensuite partie après leur premier saut périlleux comique. Mais c’est cool.

Sophie, maman de cinq enfants, qui a eu un énorme succès en 2000 avec Murder On The Dancefloor, a déclaré que sa voix distinctive signifiait les juges et les téléspectateurs.

la reconnut rapidement.







(Image: ITV)



Elle a dit: «Même mon enfant d’un an a pointé du doigt la télé et crié ‘Maman!’ quand j’ai commencé à chanter dans le costume extraterrestre.

En gardant secrète son apparition dans l’émission, elle a déclaré: «Il s’avère que la plupart de mes amis et de ma famille ne me demandent pas grand-chose sur mon travail après tout. Ce n’était que grâce à ma propre volonté après cela.

«Le sweat à capuche que vous portez [backstage] dit « ne me parlez pas » et franchement, c’est le meilleur sweat à capuche que j’ai jamais possédé.

Maintenant, Sophie veut porter le costume d’alien élaboré à la prochaine soirée des parents de l’école, ce qui «serait amusant».

Ladbrokes a demandé à l’ex-star d’EastEnders Jake Wood et à la chanteuse de JLS Aston Merrygold de porter le costume de Robin.

* The Masked Singer continue sur ITV le samedi à 19h.