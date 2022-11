Sophie Ecclestone profite de la vie en Australie avant la finale de Big Bash | « J’ai atteint le pic au bon moment ! » | Nouvelles du cricket

Sophie Ecclestone a eu un avant-goût de l’Angleterre mercredi soir à Sydney alors qu’elle regardait Everton battre les Western Sydney Wanderers 5-1 après avoir déjà rencontré Frank Lampard et les joueurs la semaine dernière – le confort de la maison est important pour un quilleur qui a trouvé la vie sur la route un défi ces derniers temps.

L’expérience la plus récente d’Ecclestone en Australie a été beaucoup plus agréable que la précédente – au début de 2022, l’Angleterre a été bien battue dans les Women’s Ashes, sans victoire en sept matches sur trois formats tout en endurant une autre bulle Covid.

Maintenant, Ecclestone se prépare pour une première finale féminine Big Bash dans sa première campagne avec les Sixers de Sydney.

Les Sixers, entraînés par l’ancienne capitaine anglaise Charlotte Edwards, ont dominé la phase de groupes avec 11 victoires en 14 matches pour remporter une finale à domicile et Ecclestone a contribué 18 guichets et quelques courses très utiles.

La joueuse de 23 ans fait partie d’une équipe d’étoiles qui comprend les grands australiens Ellyse Perry et Alyssa Healy et pense qu’elle participera à la finale en jouant certains de ses meilleurs crickets.

“Pendant les cendres qui viennent de disparaître, je ne me sentais pas du tout à mon meilleur pour être honnête, pendant le match test, je n’ai pas du tout fait de mon mieux et c’est la première fois que je participe à un match international sans être sûr de mon jeu. “, a déclaré Ecclestone à Sky Sports News.

“J’étais dans les filets chaque matin avec l’entraîneur de spin deux heures avant le début du match et j’ai continué à jouer au bowling et au bowling, je pense que je sais maintenant quand je dois me calmer ou jouer quelques overs, certainement ici quand il y a tant de jeux, c’est agréable d’avoir quelques jours de congé de cricket.

“Mon entraîneur de spin Gareth Breese n’arrêtait pas de me dire” Soph, calme-toi, détends-toi “, mais j’ai dit” nous sommes au milieu d’un Ashes, je dois régler le problème, et il m’a dit de passer une journée loin du cricket. et s’en aller et c’est la première fois que ça arrive vraiment, je viens de traverser une mauvaise phase et ça ne m’est jamais arrivé auparavant donc il s’agit de travailler dessus et d’être dans les filets et de ne pas en faire trop, faire de la qualité pas de la quantité.

“C’est le meilleur que j’ai joué depuis un moment maintenant, j’ai atteint un sommet au bon moment, alors j’espère pouvoir aller en finale samedi et remporter la victoire et je peux aller aux Antilles et me vanter à tout le monde que nous ‘ai gagné le Big Bash.”

Être numéro un mondial était un “objectif à long terme”

Ecclestone se rendra dans les Caraïbes avec l’Angleterre classée numéro un mondial des quilleurs à la fois en ODI et en T20 – elle a remporté 18 guichets dans les deux formats au cours de l’été dernier.

Elle comprend et accepte la pression qui accompagne son classement élevé, mais pense que le temps passé avec les Sixers ne fera que l’aider à se développer davantage en tant que quilleur.

“Je pense que c’est vraiment bien de jouer contre (Alyssa) Healy dans les filets, c’est un bon début parce que dans un match, ça m’énerve que quand je joue contre elle dans un match, elle me frappe partout et Ash Gardner aussi, c’est bien de apprendre à les connaître un peu plus et eux aussi pour moi », a déclaré Ecclestone.

“Être dans les filets contre des joueurs de haut niveau est formidable pour mon jeu à l’avenir, être à Loughborough à l’intérieur aurait été bien mais être ici, à l’extérieur du bowling dans les filets en Australie étant prêt pour les prochaines Ashes dans deux ans, c’est un super expérience d’être ici.

“Il y a quelques années, j’ai dit que dans cinq ou dix ans, j’aimerais être numéro un mondial et littéralement deux semaines plus tard, je suis devenu numéro un, c’était tellement bizarre que ça se soit passé comme ça, ça a été long objectif à terme qui s’est produit à court terme. Mais je dois juste continuer à travailler sur moi-même, faire les choses que j’ai faites depuis des lustres et toujours bien faire les bases.

L’Angleterre avait besoin d’un “petit rafraîchissement”

L’Angleterre se rendra aux Antilles pour trois ODI et cinq T20 lors de la première tournée du nouvel entraîneur-chef Jon Lewis après avoir remplacé Lisa Keightley.

Le dernier été de l’Australien en charge comprenait une angoissante quatrième place aux Jeux du Commonwealth à Birmingham et un blanchissage par l’Inde dans une série ODI.

L’équipe a changé depuis la défaite de l’Angleterre face à l’Australie lors de la finale de la Coupe du monde en avril, Lewis a juré de “prendre la pause de la main” et Ecclestone a hâte de faire équipe avec son nouveau patron.

“J’ai eu un peu de contact avec lui et c’est juste quelque chose de nouveau pour l’équipe, nous avions besoin d’un peu de fraîcheur dans l’équipe et dans l’équipe et tout le monde est vraiment excité de se rendre aux Antilles avant la Coupe du monde. l’année prochaine », a déclaré Ecclestone.

“Je pense que c’est vraiment excitant avec les jeunes qui arrivent maintenant que nous avons la même équipe depuis longtemps et maintenant nous avons des gens comme Freya Kemp, (Alice) Capsey qui viennent à Wongy (Issy Wong), Belly (Lauren Bell) il y en a tellement que vous pouvez nommer, et c’est génial d’avoir ces noms autour de l’équipe, de jeunes talents qui se présentent.

“C’est tellement agréable de jouer avec des gens qui ont mon âge maintenant, évidemment je m’entends très bien avec tout le monde, mais les nouvelles ères arrivent maintenant, et c’est vraiment agréable à voir.”

