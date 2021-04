1:46



Les internationaux anglais Sophie Ecclestone et Chris Woakes ont été un succès dans leurs anciennes écoles primaires

Les joueurs de cricket anglais Sophie Ecclestone et Chris Woakes ont écrit une lettre à plus de 150 000 enfants à travers le pays sur le rôle positif que le cricket peut jouer dans leur vie.

Le couple espère inspirer les enfants à redevenir actifs après le verrouillage – et a surpris les élèves de leurs anciennes écoles en lisant les lettres qui expliquaient ce qui les avait inspirés à se lancer dans le cricket.

Dans les lettres, envoyées à toutes les écoles qui offrent Chance to Shine, Woakes et Ecclestone, vainqueur de la Coupe du monde masculin, numéro un des quilleurs IT20 au monde, détaillent leurs propres expériences de jeu lorsqu’ils sont plus jeunes et les avantages que cela leur a apportés – du point de vue physique santé pour s’amuser avec leurs amis.

Pour aider les parents à encourager leurs enfants à devenir plus actifs, la BCE a lancé Cricket Dynamos, un nouveau programme pour 8-11 filles et garçons de tous niveaux.

Sophie Ecclestone avec la lettre qu’elle a lue dans son ancienne école primaire à Helsby Hillside Primary School à Helsby (Crédit: Tom Shaw pour la BCE)

Ecclestone, qui jouera pour Manchester Originals cet été Les Cent, a expliqué: «Pendant que je grandissais, jouer au cricket et sortir étaient une source constante de plaisir et de détente pour moi, et ont continué à jouer un rôle crucial dans ma vie.

«Je détesterais qu’on me fasse enlever ça pendant une semaine, et encore moins une année entière, donc je ne peux qu’imaginer ce que les enfants ont vécu en lock-out.

«J’ai adoré revoir mon ancienne école pour en parler aux enfants – en particulier aux filles – et discuter de l’impact positif que le sport peut avoir sur leur santé mentale et physique, car c’est un message si important. C’est pourquoi faire revenir les enfants dehors et actif est si important. «

Sophie Ecclestone a participé à des sessions de compétences avec des enfants de son ancienne école primaire à Helsby (Crédit: Tom Shaw pour la BCE)

Woakes, couturière de Birmingham Phoenix, qui a deux jeunes filles, a ajouté: « Ce fut une année si difficile pour les enfants de tout le pays, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les aider. Ils ont été séparés de leurs amis et ils n’ont pas eu l’occasion de sortir et de vivre une vie active comme ils le feraient normalement.

« Cela doit changer. J’ai personnellement énormément profité de l’exercice et du cricket au fil des ans, et je veux juste que les enfants puissent aussi avoir cette opportunité. Nous risquons tous de perdre si on leur refuse. En tant qu’enfant, je J’aurais aimé avoir quelque chose comme Dynamos et après l’année que nous avons eue, j’espère que cela offrira beaucoup de plaisir aux enfants et aux parents cet été. «

0:15 Le England and Wales Cricket Board a ouvert les inscriptions pour son nouveau programme Dynamos Cricket qui vise à amener les 8-11 ans dans le sport Le England and Wales Cricket Board a ouvert les inscriptions pour son nouveau programme Dynamos Cricket qui vise à amener les 8-11 ans dans le sport

Selon le Sport England Active Lives Survey 2019/20, près d’un tiers des enfants et des jeunes (2,3 millions) font moins d’une moyenne de 30 minutes par jour – avec les niveaux d’activité les plus bas pour les années scolaires 3-4 (7- 9) – ayant un impact sur leur bien-être général.

Les parents peuvent en savoir plus sur Dynamos Cricket et inscrire leurs enfants pour participer sur dynamoscricket.co.uk. Ils peuvent également inscrire leurs plus jeunes enfants à All Stars Cricket sur www.allstarscricket.co.uk

Pour plus d’informations sur The Hundred et l’accès aux billets, visitez www.thehundred.com