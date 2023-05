Sophie, duchesse d’Édimbourg, a rompu son silence après que son escorte de la police royale ait tué une femme âgée.

Helen Holland, 81 ans, a été heurtée par une moto qui faisait partie de l’escorte de la police royale britannique à une intersection de l’ouest de Londres le 10 mai. Elle aurait rendu visite à sa sœur à Londres.

Sophie, l’épouse du prince Edward et la belle-sœur du roi Charles III, a exprimé ses condoléances après la mort dévastatrice.

« La duchesse d’Édimbourg est profondément attristée d’apprendre le décès d’Helen Holland », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué.

« Les plus sincères condoléances et sympathies de Son Altesse Royale vont à toute la famille de Mme Holland. »

Le chef de l’unité de protection des redevances et des spécialistes de la police métropolitaine a abordé l’incident tragique.

« Les policiers viennent travailler pour servir le public et assurer la sécurité des personnes et ce résultat tragique est ressenti par des collègues à travers le Met », a déclaré le surintendant en chef Richard Smith dans un communiqué à la BBC. « Nos pensées vont beaucoup à la famille et aux proches de la femme en ce moment triste. »

« Les agents savent que leurs actions, tant en service qu’en dehors, sont susceptibles d’être examinées et suite à notre renvoi de l’incident, le FIPOL a lancé une enquête indépendante – nous continuons à coopérer et à soutenir cette enquête », a-t-il ajouté.

Alors que la famille Holland continue de pleurer la mort d’Helen, son fils, Martin, a déclaré mercredi que sa mère souffrait « de multiples fractures et de graves blessures internes », selon la BBC.

Martin a noté qu’elle s’est battue « pour sa vie pendant près de deux semaines… mais des dommages irréversibles à son cerveau ont finalement mis fin à la bataille aujourd’hui ».

L’Office indépendant pour la conduite de la police enquête sur l’accident, selon l’Associated Press.

L’incident choquant survient des semaines après que Sophie a assisté au couronnement du roi Charles III le 6 mai.

La duchesse et son époux le prince Edward, le plus jeune enfant de la reine Elizabeth II, ont été photographiés lors de la journée historique aux côtés de membres de la famille royale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.