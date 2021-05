Sophie, comtesse de Wessex s’ouvre sur la ménopause et la santé des femmes et demande instamment de normaliser le dialogue

Sophie, comtesse de Wessex, mariée au prince Edward, à la reine et au plus jeune fils de feu le prince Philip, a récemment parlé des problèmes de santé des femmes allant de la grossesse, des menstruations à la ménopause alors que le royal a pris en charge un nouveau patronage cette semaine, le bien-être des femmes qui fonctionne à utiliser recherche, éducation et plaidoyer pour améliorer la vie des femmes Le palais de Buckingham a publié une déclaration et a partagé l’expérience de la comtesse en s’adressant à un appel vidéo avec la présidente de l’organisation, le professeur Dame Lesley Regan, et d’autres experts.

La royale a parlé des menstruations, de la ménopause et de la grossesse dans une conversation sans faille et a également parlé de ses expériences personnelles pendant qu’elle traversait les changements.

«J’ai toujours découvert que lorsque nous parlons de la santé des femmes, en fait, c’est en fait précédé de parler des problèmes ou des problèmes des femmes, ce qui les met immédiatement sous un jour négatif», a déclaré Sophie. espère aider les gens à normaliser la participation à de telles conversations et à ne pas les percevoir comme tabou.

«Le cycle menstruel, les règles, la ménopause, le fait d’avoir des bébés… vous savez, on parle tous d’avoir des bébés, mais personne ne parle de règles, personne ne parle de ménopause, pourquoi pas? C’est quelque chose qui nous arrive 12 fois par an. C’est quelque chose d’incroyablement normal, mais c’est quelque chose qui est caché. Et je pense qu’il est temps de dire « Assez, nous devons mettre cela sur la table et dire, parlons-en. »

La royale a également parlé de son expérience personnelle sur la ménopause et des changements qu’elle a apportés en interne, rapports mentionné. «Vraiment, nous devrions célébrer le fait que nous n’avons plus besoin d’avoir des règles. Cela devrait être une libération, mais cela ressemble à une entrave. C’est décrit comme quelque chose d’incroyablement négatif.

«Vous savez, au milieu d’une présentation quand vous ne vous souvenez soudainement pas de ce dont vous parliez… essayez d’être sur un engagement lorsque cela se produit – vos mots disparaissent. C’est comme si quelqu’un venait juste de disparaître et de se débarrasser de votre cerveau pendant un certain temps avant qu’il ne réapparaisse et que vous essayez de ramasser les morceaux et de continuer.

La comtesse a également parlé de la nécessité d’éduquer les jeunes filles et tout le monde en supprimant le tabou attaché à ces sujets.

Sophie a également parlé de la nécessité d’une représentation positive des femmes liées au vieillissement. Parlant des attentes impossibles des femmes devant avoir l’air ou se comporter d’une certaine manière, le royal a déclaré: «Nous devons être en forme, nous devons être intelligents, nous devons avoir l’air maigres, nous devons belle. Nous devons avoir 25 ans pour le reste de notre vie », a-t-elle déclaré à propos des attentes impossibles. peut ou se le permettre, mais à l’intérieur, les choses sont un peu différentes. »

La belle-fille de la reine sert également de mécène pour plus de 70 organismes de bienfaisance et organisations qui soutiennent les jeunes et les enfants, l’agriculture, le London College of Fashion, entre autres.

