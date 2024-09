Sophie Calle et Doris Salcedo parmi les lauréates du prix Praemium Imperiale

Le Praemium Imperiale, un prix japonais qui compte parmi les plus importants prix artistiques au monde, a été décerné cette année à cinq personnes, dont les artistes Sophie Calle et Doris Salcedo. Chaque lauréat recevra 15 millions de yens, soit environ 105 000 dollars.

Parmi les lauréats figurent également Ang Lee, réalisateur de films tels que La tempête de verglas et Le secret de Brokeback Mountain; Shigeru Ban, architecte qui a conçu des institutions artistiques telles que le Centre Pompidou-Metz et l’Aspen Art Museum ; et Maria João Pires, musicienne qui compte parmi les meilleurs pianistes classiques du monde.

Calle, une artiste conceptuelle française dont une rétrospective sera bientôt organisée au Walker Art Center de Minneapolis, est connue pour ses projets photographiques qui abordent des questions sur le patriarcat et l’acte de voir. Elle a également produit des installations épurées ; parmi ses projets récents, l’une d’elles a rempli le Musée Picasso à Paris, dont elle a en grande partie vidé les galeries de toutes les œuvres des célèbres modernistes.

Salcedo est un sculpteur colombien dont les œuvres minimalistes consistent à placer une pile de chaises dans l’espace entre deux bâtiments, à créer une fissure qui traverse le Turbine Hall de la Tate Modern et à produire une forêt d’arbres dans une galerie. Nombre de ces œuvres font allusion à des formes de violence et au traumatisme qui en résulte.

C’est la 35e année que le Praemium Imperiale est décerné. Le prix est décerné dans cinq catégories : peinture, sculpture, architecture, musique et cinéma/théâtre.

Parmi les lauréats précédents figurent Anish Kapoor, William Kentridge, Ai Weiwei, James Turrell, Yayoi Kusama et feu Rebecca Horn.