Producteur et musicien nominé aux Grammy Awards SOPHIE est décédé à 34 ans à la suite d’un accident.

L’artiste d’origine écossaise basée à Los Angeles, une icône LGBTQ + vantée pour la production d’un style avant-gardiste de musique pop électronique, est décédé le matin du samedi 30 janvier. Le représentant de SOPHIE a annoncé la nouvelle dans un communiqué à Radio Nationale Publique et d’autres médias, disant: « C’est avec une profonde tristesse que je dois vous informer que le musicien et producteur SOPHIE est décédé ce matin vers 4 heures du matin à Athènes, où l’artiste avait vécu, suite à un accident soudain. »

« Tragiquement, notre belle SOPHIE est décédée ce matin après un terrible accident », a déclaré le label Transgressive de SOPHIE dans un communiqué publié sur Twitter. « Fidèle à sa spiritualité, elle a grimpé pour regarder la pleine lune et a accidentellement glissé et est tombé. Elle sera toujours là avec nous. La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande son intimité en cette période dévastatrice. »