Sophie Anderton, 47 ans, fait battre le cœur dans un élégant maillot de bain bleu alors qu’elle profite d’une « évasion bien méritée » dans un somptueux spa irlandais

Sophie Anderton a fait battre le cœur dans un maillot de bain élégant alors qu’elle profitait d’une « évasion bien méritée » dans un somptueux spa irlandais vendredi.

Le mannequin, 47 ans, avait l’air sensationnel dans un une-pièce bleu chic de 155 £ avec un dos à bretelles.

Partageant un clip franc sur Instagram, la beauté brune a posé dans un sauna de luxe basé à la retraite de Laragh à Deerstone.

Après avoir profité d’une séance déstressante dans la cabane en bois, elle a ensuite plongé dans un bain à remous extérieur.

Partageant quelques beaux aperçus de son voyage, Sophie a révélé qu’elle avait fait ce voyage pour « décompresser » et « se désintoxiquer du stress ».

Elle a écrit : « Sauna, natation et soins personnels ! Quelle meilleure façon de commencer le week-end tôt ? J’ai pris une évasion bien méritée à @thedeerstone ce matin, pour décompresser de la dernière semaine de travail et détoxifier le stress avant l’entraînement.

« Peu importe à quel point mon style de vie quotidien est actif, je combine toujours des vêtements de performance avec des designs chics et élégants et @chlore_swimwear est mon préféré en matière de maillots de bain actifs de luxe toute l’année !

« De la natation en mer au paddle yoga en passant par le kayak, les saunas, les bains de glace et la piscine intérieure, @chlore_swimwear a conçu de magnifiques designs qui nous incluent tous. »

Sophie a précédemment révélé pourquoi elle pense que son collègue mannequin Kate Moss est restée si longtemps aimée et pertinente dans une industrie en constante évolution.

Écrire dans Le Soleil plus tôt cette année, Sophie a révélé qu’elle avait rencontré Kate pour la première fois alors qu’elle avait 18 ans, en 1995, et qu’elle était complètement impressionnée par le mannequin.

Elle a expliqué que la star a toujours eu une qualité captivante : « Alors qu’elle aura 50 ans la semaine prochaine, c’est toujours son sang-froid et son sang-froid naturels qui continuent de capter l’attention de tous. »

Elle a ajouté: « Je crois que l’un des secrets de l’incroyable longévité de Kate dans le secteur est qu’elle a toujours intrigué les gens. »

Kate est aux yeux du public depuis l’âge de 14 ans, mais malgré une carrière de près de 40 ans, le public entend rarement la star parler.

Sophie avait précédemment révélé pourquoi elle pensait que son collègue mannequin Kate Moss était restée si longtemps aimée et pertinente dans une industrie en constante évolution (photo de Kate et Sophie pour le salon automobile d’Earls Court aux côtés de Jodie Kidd en 1999).

Sophie a révélé qu’elle avait rencontré Kate pour la première fois (photographiée en 2022) à l’âge de 18 ans, en 1995, et qu’elle était complètement impressionnée par le mannequin.

Sophie et Kate ont déjà travaillé ensemble en 1999 pour le salon automobile d’Earls Court aux côtés de Jodie Kidd.

Se souvenant de ses expériences avec le mannequin, Sophie a décrit Kate comme étant réservée et prudente et qui a choisi de ne pas utiliser sa voix car elle savait que ce n’était pas son travail.

Armée de beauté, de taille et d’une solide éthique de travail, Sophie a expliqué : « Elle a toujours eu tout, et c’est pourquoi les clients et les photographes sont tous tombés éperdument amoureux d’elle. »

Kate est devenue célèbre dans les années 90, avant l’ère des influenceurs et des modèles de médias sociaux qui sont constamment produits aujourd’hui.

Ayant connu le succès avant cette époque, Sophie a révélé que même si Kate n’affichait pas sa personnalité au public, elle en avait encore beaucoup.

Au lieu de suivre les tendances et les modes, Kate les a mises de sa robe Topshop citron à sa coupe de cheveux lutin de 2001.

Sophie a fait remarquer que Kate est toujours restée fidèle à qui elle est et qu’elle incarne désormais une confiance en soi mature à l’approche de sa 50e année.

Laissant derrière elle la scène bruyante du nord de Londres de ses 20 et 30 ans, Kate est maintenant installée dans un manoir couleur miel classé Grade II dans les Cotswolds et semble laisser le monde de la fête derrière elle.

En novembre de l’année dernière, la star a été critiquée pour ne pas s’être présentée à sa propre soirée de lancement pour célébrer le lancement du nouveau ANINE BING Kate Tote à Londres.

Le mannequin a été une surprenante non-présentation lors du cocktail organisé avec la créatrice Annie Bing, un événement auquel ont participé des invités célèbres, dont Rosie Huntington-Whiteley et Cat Deeley.

Kate aurait dû être la star de la fête puisqu’elle marquait son partenariat avec le créateur américain, venu en avion de Los Angeles pour l’événement.

Parler à Le Soleilune source a déclaré : « Annie et son équipe avaient tout mis en œuvre pour organiser une méga-fête pour célébrer leur partenariat.

« Mais peu de temps après le début de la fête, on leur a dit que Kate ne pourrait pas venir parce qu’elle n’allait pas bien.

« Beaucoup de gens faisaient des blagues sur le fait qu’elle tirait un malade, mais ce n’était pas amusant pour tous ceux qui avaient fait tous ces efforts. »