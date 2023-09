Sophia Smith, star de l’USWNT et des Portland Thorns, nommée sur la liste restreinte du Ballon d’Or

L’équipe nationale féminine des États-Unis et l’attaquante vedette du Portland Thorns FC, Sophia Smith, ont été nommées mercredi sur la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or féminin. Elle était la seule Américaine nominée pour ce prix, un honneur décerné au meilleur joueur de la saison précédente.

Smith a connu une campagne 2022 exceptionnelle avec les Portland Thorns. Elle a été nommée joueuse la plus utile de la NWS après avoir marqué 14 buts en 18 apparitions pour les Thorns, ce qui était un nouveau record en une seule saison pour le club, et a remporté les honneurs de MVP lors du match de championnat de la NWSL 2022, que Portland a remporté 2-0 contre le Courant de Kansas City.

Smith a également été nommée Joueuse de football américaine de l’année en 2022 après une année au cours de laquelle elle a mené l’équipe nationale en termes de score. Elle était – et est toujours – la première femme noire à remporter ce prix depuis sa création en 1984.

Smith, 23 ans, a récemment représenté les États-Unis à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a marqué deux buts lors du match d’ouverture de la phase de groupes des États-Unis.

Le vainqueur du Ballon d’Or Féminin sera annoncé le 30 octobre lors de la cérémonie de remise des prix du Ballon d’Or à Paris.

