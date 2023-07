Sophia Smith rend hommage à son défunt ami avant l’ouverture de la Coupe du monde

Doug McIntyre Journaliste de football

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – La défenseuse américaine Naomi Girma a fait la une des journaux mardi avec un article puissant qu’elle a écrit dans The Players ‘Tribune sur l’importance de déstigmatiser la santé mentale – une histoire qui a été motivée par le suicide de son amie proche et ancienne coéquipière de Stanford Katie Meyer l’année dernière.

Girma, avec sa compatriote de Stanford Sophia Smith et d’autres membres de l’équipe américaine visant à remporter la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, s’est associée à Common Goal et FOX Sports pour souligner l’importance de la santé mentale tout au long du tournoi de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Nous savons de première main combien de personnes, en particulier les étudiants athlètes, luttent en silence », Girma a écrit. « Et nous voulons utiliser notre plateforme dans ce moment énorme pour quelque chose de plus grand que le football. »

Quelques heures après la publication du message, un Smith ému a parlé aux médias de l’impact de la mort de Meyer sur elle.

« Chaque fois que je parle de Katie, c’est évidemment émouvant », a déclaré l’attaquant de 22 ans aux journalistes trois jours avant que les Américains ne rencontrent le Vietnam lors du match d’ouverture de vendredi (21 h HE, FOX et l’application FOX Sports). « Avec tout ce qui sort aujourd’hui, cela ramène en quelque sorte tous ces sentiments à la surface. Mais j’ai l’impression d’être dans un endroit où je peux en parler et parler de Katie sous un jour très positif. »

Au sein de l’USWNT, la santé mentale est une priorité depuis un certain temps. Les joueurs en parlent ouvertement. Et ils ont pris des mesures pour se protéger – quelque chose qui est encore plus critique maintenant, avec les projecteurs mondiaux d’une Coupe du monde sur eux et l’examen minutieux et la pression supplémentaires qui vont avec.

« Je pense qu’une grande chose est de s’appuyer sur ses coéquipiers et de savoir que nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré Smith. « Quelles que soient ces émotions, tout le monde les a probablement ressenties à un moment donné. »

Une façon dont Smith a essayé de rester concentrée et de ne pas se laisser prendre par ce que des inconnus sur Internet pourraient dire à son sujet est de supprimer Twitter de son téléphone. « La meilleure chose que j’ai jamais faite », a-t-elle déclaré.

Au lieu des médias sociaux, elle et ses coéquipiers ont essayé de trouver d’autres divertissements plus productifs. Réputée compétitive dans les matchs et les séances d’entraînement, l’équipe USWNT s’est fait un devoir d’essayer de rester lâche lorsqu’elle n’est pas sur le terrain ou lors de réunions et de sessions vidéo.

Par exemple, Smith est un lecteur avide.

« Il y a définitivement un club de lecture d’équipe », a-t-elle déclaré. « J’ai demandé à Ashley Sanchez et Trinity Rodman, qui n’étaient pas du tout des lecteurs, de lire maintenant. Et j’en suis vraiment fière », a-t-elle dit en riant.

Malgré l’échange enjoué, le sérieux du sujet n’a échappé à personne. Il n’y a rien de drôle dans les problèmes de santé mentale. Smith et ses coéquipières le savent, et elles veulent honorer Meyer en partageant ce message chaque fois qu’elles en ont l’occasion pendant cette Coupe du monde.

« Cela a complètement changé ma façon de voir la vie », a déclaré Smith à propos de la perte de son amie, avec qui elle a remporté un championnat de la NCAA en 2019. « Je ne prends plus les choses trop au sérieux. J’ai réalisé qu’il se passait tellement de choses plus importantes.

« Je pense que c’est une bonne chose car cela met les choses en perspective », a-t-elle ajouté. « [It] vous fait juste beaucoup plus apprécier la vie. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports, et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter à @ByDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Sophie Smith États-Unis Coupe du Monde Féminine de la FIFA

TENDANCE FEMME ÉTATS-UNIS