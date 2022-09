Sophia Smith joue le rôle du côté sédentaire de l’USWNT vers une victoire confortable et élégante contre le Nigeria

L’équipe nationale féminine des États-Unis n’a eu aucun mal à vaincre le Nigeria samedi, s’imposant 4-0 à Kansas City lors du premier match des Américaines depuis leur triomphe du 18 juillet contre le Canada lors de la finale du championnat W de la CONCACAF.

– Rapport : États-Unis 4-0 Nigéria

Sophia Smith a marqué un doublé avant la mi-temps pour continuer sa belle année pour le club et le pays, tandis que Lindsey Horan a ajouté un but à ses contributions en plus de patrouiller de manière experte au milieu de terrain. Alex Morgan a ajouté un but en seconde période sur penalty.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Il est clair que l’USWNT a un XI cohérent

L’entraîneur-chef de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a commencé exactement le même onze que contre le Canada la dernière fois pour les États-Unis, une autre indication que c’est le groupe avec lequel il avancera sur la route de la Coupe du monde.

Andonovski a déclaré que ces deux matchs contre le Nigeria – et le choc du 7 octobre contre l’Angleterre, championne d’Europe – viseront davantage à familiariser davantage ce groupe les uns avec les autres. Ces combinaisons souhaitées ont été affichées dans des moments marquants comme le deuxième de Smith, quand Alex Morgan a vérifié bas pour le ballon, a tourné et a joué en chevauchant l’arrière arrière Emily Fox derrière, Fox choisissant Smith pour l’arrivée.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Alors que la chimie semblait encore manquer parfois sur le chemin du triomphe régional de l’USWNT au Mexique le mois dernier, elle était abondante samedi. Horan et Rose Lavelle ont assuré le jeu depuis des positions centrales pour l’USWNT, créant des triangles de passes avec des joueurs larges pour sortir le Nigeria de sa forme et prendre une avance rapide.

Il y a des joueurs actuellement blessés qui auront raison de casser la formation de départ une fois en bonne santé, mais pour le moment, il est clair qui favorise Andonovski.

Smith était superbe alors qu’une équipe établie de l’USWNT se dirigeait vers une victoire en douceur contre le Nigeria. Erin Chang/ISI Photos/Getty Images

2. Pas de questions sur les ailiers

Smith et Mallory Pugh ont été exceptionnels pour les États-Unis dans leur accompagnement d’Alex Morgan. Les deux buts de Smith lui donnent 10 pour sa carrière internationale senior, faisant d’elle la deuxième plus jeune joueuse (derrière Pugh) à avoir franchi ce cap au cours des 20 dernières années, selon Opta.

Pugh ne s’est pas présentée sur la feuille de match, mais elle a fourni un certain nombre de centres précoces dans des zones dangereuses et continue de faire le sale boulot non reconnu, tout comme elle le fait pour les Red Stars de Chicago. Pugh est revenue presque jusqu’à sa propre surface de réparation de 18 mètres à la 9e minute pour récupérer le ballon et lancer une contre-attaque qui aurait dû mener à plus sans un ballon inutile de Fox.

Les seules vraies questions autour de la ligne de front de l’USWNT concernent la réintégration de Catarina Macario, blessée. En forme, Pugh, Smith et Morgan sont incontestablement les partants – et sans doute les trois premiers de la course MVP de la Ligue nationale de football féminin également. Tous ont été en forme tout au long de l’année, mais le jeu remarquable de Pugh et Smith samedi a été particulièrement encourageant pour les États-Unis après que chacun ait enduré des moments frustrants devant le but lors du championnat CONCACAF W.

3. Les arrières latéraux au centre de l’attention alors qu’Andonovski recherche la profondeur

C’était une bonne journée pour être Sofia ainsi que Sophia. L’arrière droite Sophia Huerta a également joué son meilleur match jusqu’à présent pour l’USWNT, jouant un rôle direct dans les deux buts de Smith sans apparaître dans la colonne des aides officielles.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ DIMANCHE, SEPT. 4

• Osasuna contre Rayo (8 h HE)

• Athletic Club contre Espanyol (10 h 15 HE)

• Villarreal contre Elche (12h30 HE)

• Valence contre Getafe (15 h HE)

• Augsbourg contre Hertha Berlin (9 h 30 HE)

• Bochum contre Werder Brême (9 h 30 HE)

• Gladbach contre Mayence (11h30 HE)

Huerta a remporté le ballon 50-50 au milieu de terrain, sur le coup de pied du Nigeria, pour finalement mettre Smith dans son premier but. Huerta a ensuite effectué un tacle de récupération exceptionnel pour non seulement empêcher le Nigeria de contrer un corner de l’USWNT, mais la reprise de possession a ensuite conduit au deuxième but de Smith quelques touches plus tard. Huerta a également bien fait quand il le fallait de l’autre côté, intervenant pour dégager un ballon perdu sur le seul coup de pied de coin du Nigéria de la mi-temps.

Fox, de l’autre côté, était mal à l’aise avec le ballon au début du match – y compris la contre-attaque à la neuvième minute lorsqu’elle a choisi de passer au mauvais coureur – mais s’est rapidement impliquée dans davantage de jeux combinés, y compris le deuxième but de Smith.

Notamment, Hailie Mace a remplacé Fox avec 20 minutes à jouer. Mace est au camp avec l’USWNT pour la première fois en plus de quatre ans, une nécessité en raison de sa forme avec le courant de Kansas City (et de la blessure de Kelley O’Hara). L’arrière reste une position nécessaire pour les États-Unis du point de vue de la profondeur, et Mace offre un profil offensif comme Fox avec plus de physique et plus d’esprit d’attaquant converti.

Notes des joueurs

États-Unis (4-3-3) : Alyssa Naeher 6; Sofia Huerta 8, Becky Sauerbrunn 6, Alana Cook 6, Emily Fox 7 ; Rose Lavelle 7 ans, Lindsey Horan 8 ans, Andi Sullivan 7 ans ; Sophia Smith 8, Alex Morgan 7, Mallory Pugh 7.

Sous-titres : Megan Rapinoe 6, Hailie Mace 7, Ashley Sanchez 6, Margaret “Midge” Purce 6, Ashley Hatch 6, Kristie Mewis 6.

Nigéria (4-2-3-1) : Chiamaka Nnadozie 5; Michelle Alozie 5, Osinachi Ohale 5, Gloire Ogbonna 5, Toni Payne 5 ; Deborah Ajibola 5, Christy Ucheibe 5; Uchenna Kanu 5, Rasheedat Ajibade 6, Gift Monday 6 ; Iféoma Onumonu 6.

Sous-titres : Bénédiction Demehin 5, Vivian Ikechukwu 6, Rofiat Adenike Imuran 6, Amanda Mbadi 6, Akudo Ogbonna 5, Nicole Payne 5.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Sophia Smith, États-Unis

C’était le meilleur match de Smith sous un maillot USWNT. Elle a marqué deux fois, a déformé les quatre arrières du Nigeria à la fois sur le dribble dans les zones larges et avec les courses centrales, et a fait le travail sur le côté défensif pour appuyer en cas de besoin.

Le pire : Osinachi Ohale, Nigéria

Tous les arrières du Nigeria ont eu du mal et c’est Ohale qui s’est souvent démenée pour organiser l’unité et a eu du mal à prendre des décisions rapides, comme lorsqu’elle n’a pas marché avec Morgan sur le troisième but de l’USWNT.

Faits saillants et moments marquants

Au fur et à mesure des réductions des temps forts, cela ne va pas beaucoup mieux que ce que Lindsey Horan a fait à Christy Ucheibe pour marquer le deuxième but des États-Unis.

.@LindseyHoranLe premier de 2022 porte le score à 2-0 ! 🇺🇸 pic.twitter.com/KSFc3IEwIO — Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 3 septembre 2022

Objectifs d’équipe : C’est le genre de jeu combiné dont l’USWNT a le plus besoin.

Une touche suffit pour @sophsssmith! 🎥 @FOXSoccer pic.twitter.com/vq6rzk92AM — Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 3 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Je pensais que nous contrôlions le jeu, contrôlions le rythme du match tout au long des 90 minutes, mais je n’avais pas non plus l’impression que nous avions terminé aussi fort que nous avions commencé, donc c’est décevant. Quelque chose que nous allions devoir régler ou travailler et discuter en vue du prochain match.” — L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski

“Tout d’abord, c’est la meilleure équipe du monde et pour jouer dans cette équipe, vous devez être l’une des meilleures au monde. C’est une joueuse spéciale et elle développe certainement des aspects de son jeu qu’elle peut-être n’était pas spécial dans : la capacité de faire apparaître des poches ou de reconnaître ces poches, puis d’exposer la défense. Pour nous, en tant qu’entraîneurs, nous sommes heureux de voir cela parce que cela nous donne une autre couche ou nous donne l’occasion de créer une stratégie dans un façon dont nous pensons pouvoir exposer les équipes. » — Andonovski sur Sophia Smith

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Alex Morgan (Etats-Unis) : a marqué à la 52e minute sur un penalty; elle compte 119 buts internationaux, 11 derrière Kristine Lilly pour le 4e plus grand nombre de l’histoire de l’USWNT

– Alex Morgan (Etats-Unis) : 14e joueur de l’histoire de l’USWNT à marquer contre au moins une équipe de chacune des 6 confédérations de la FIFA

– Sophia Smith (Etats-Unis) : marqué deux buts (14′ & 45+1′) ; elle a maintenant 10 buts en 22 sélections, égalant Michelle Akers pour le 6e but le plus rapide à deux chiffres de l’histoire de l’USWNT

– Lindsey Horan (Etats-Unis) : a marqué à la 25e minute, son premier but avec l’équipe nationale depuis le 27 novembre 2021 contre l’Australie en amical

– USWNT : 12e victoire consécutive dans toutes les compétitions, a battu ses adversaires 50-1 sur la séquence de 12 victoires consécutives

– USWNT : Victory porte son invincibilité à domicile à 70 matches (63 victoires, 7 nuls)

– USWNT : Neuvième blanchissage consécutif, le dernier but marqué contre l’USWNT dans n’importe quelle compétition était le 9 avril contre l’Ouzbékistan

Suivant

L’USWNT et le Nigeria s’affronteront à nouveau mardi soir au Audi Field de DC United.