Sophia Rosing, étudiante blanche britannique bannie du campus

Wep, cela n’a pas pris longtemps.

Lundi dernier, nous avons fait un reportage sur cette fille blanche de l’Université du Kentucky nommée Sophia Rosing. Rosing a fait parler d’Internet après qu’une vidéo virale d’elle attaquant une femme noire nommée Kylah Spring tout en l’appelant “ni ** er” a été vue par des millions de personnes. Elle a ensuite été arrêtée et accusée de plusieurs crimes. Aujourd’hui, nous avons un point très FAFO sur sa situation actuelle.

Selon LEX18, Rosing a été banni définitivement de l’Université du Kentucky et ne sera jamais autorisé à se réinscrire en tant qu’étudiant. Le président de l’école, Eli Capilouto, a déclaré que l’université coopère pleinement avec les forces de l’ordre et que d’autres accusations pourraient être portées contre Rosing quand tout sera dit et fait.

Bien qu’elle ne soit plus étudiante, nous devons poursuivre nos investigations. Cela inclut notre coopération dans le cadre d’une enquête sur des accusations criminelles déposées ; notre Code de conduite des étudiants, les procédures disciplinaires et les inconduites liées au harcèlement racial sont en cours d’examen par notre Bureau de l’équité institutionnelle et de l’égalité des chances.

D’autres accusations pourraient être portées sur la base de ces enquêtes.

Bien que Sophia Rosing n’ait pas parlé à la presse lors de sa sortie de prison honteuse, une histoire Instagram d’un compte portant son nom a été capturée et partagée par Van Lathan.

Oui, Sophia, oui. Nous sommes reconnaissants.