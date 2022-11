Sophia Rosing arrêtée pour agression raciste contre des étudiants noirs

Beaucoup de Blancs savent bien cacher leurs croyances racistes et garder leurs opinions pour eux dans leur vie de tous les jours. Cependant, si vous y mettez suffisamment d’huile, la vérité éclatera !

Selon un Courrier quotidien rapport, étudiant de 22 ans à l’Université du Kentucky Sophie Rose a été filmé en utilisant le mot N alors qu’il attaquait au moins trois étudiants noirs différents sur le campus. Rosing pouvait à peine se tenir debout et était clairement ivre lorsqu’elle est entrée dans le dortoir où un étudiant noir nommé Kylah Spring travaillait à la réception. Lorsque Kylah et une autre femme noire ont essayé de l’aider, Rosing s’est déchaînée et les a appelés “ni ** er a ** b! tc # es”.

Regardez la vidéo ci-dessous.

Rosing a été placé en garde à vue vers 4 heures du matin et inculpé d’intoxication dans un lieu public, d’agression au troisième degré contre un policier, d’agression au quatrième degré et de conduite désordonnée au deuxième degré. Elle a été incarcérée au centre de détention du comté de Fayette et a reçu une caution de 10 000 $, sans savoir si elle avait payé et été libérée pour le moment.

S’il est reconnu coupable d’agression au troisième degré, un crime de classe D, Rosing risque entre un et cinq ans de prison.

Aussi, comment diable n’est-ce pas un crime de haine ?? Elle a mis la main sur les femmes noires tout en les qualifiant d’insultes racistes. Le procureur général furry bootlicking Daniel Cameron n’y croit probablement pas…

Peu de temps après que cette vidéo soit devenue virale, un autre clip a été publié plus tôt dans la soirée où Rosing est vue en train de fléchir son privilège blanc avec toute sa poitrine en disant à un autre étudiant :

«Je suis riche comme f *** et tu n’es évidemment pas comparé à ce que tu portes. Et je peux te faire et tu ne peux pas faire de conneries à ce sujet, d’autant plus que tu ne connais pas mon nom de famille. Mais je sais très bien qui tu es.

Ses parents sont probablement si fiers. Les victimes de l’attaque de Rosing ont parlé de l’incident sur WKYT…

Espérons que ce Triscuit capricieux souffre encore plus de conséquences à mesure que les retombées se poursuivent. Pendant ce temps, le président de l’université, le Dr Eli Capilouto, a publié une déclaration via un long fil Twitter.

Il lit en partie;

“D’après ma vision d’une vidéo de l’incident, l’étudiant travailleur a agi avec professionnalisme, retenue et discrétion. Pour être clair : nous condamnons ce comportement et ne le tolérerons en aucune circonstance. La sécurité et le bien-être de notre communauté ont été – et continueront d’être – notre priorité absolue. »

La mise en accusation de Rosing est aujourd’hui, le 7 novembre…

et comme vous pouvez l’imaginer, elle perd à peu près tout.

Bien, maintenant vous déménagez au Royaume-Uni.

Cette histoire est encore en développement.