Sophia Loren se remet d’une opération chirurgicale d’urgence après une chute et de multiples fractures à son domicile en Suisse

Sophia Loren se remet d’une opération chirurgicale d’urgence après avoir subi une grave chute dimanche à son domicile en Suisse qui a entraîné plusieurs fractures.

« L’opération s’est bien déroulée et il ne nous reste plus qu’à attendre », a déclaré lundi un porte-parole de l’actrice italienne à Fox News Digital. « Je n’ai aucune information supplémentaire pour le moment. »

La star, qui a eu 89 ans le 20 septembre, est tombée dans sa salle de bain et a subi de multiples fractures à la hanche, dont une grave au fémur, a déclaré une source proche de l’icône hollywoodienne au Hollywood Reporter. L’initié a déclaré au média que le rétablissement de Loren comprendrait une courte convalescence puis une longue rééducation.

Selon des sources, les fils de Loren, Carlo et Edoardo, sont à ses côtés à l’hôpital. Edoardo a réalisé sa mère dans le film Netflix 2020 « The Life Ahead ». C’était son premier film après une interruption de 10 ans.

En 2021, le géant du streaming a fait d’elle le sujet d’un documentaire intitulé « Que ferait Sophia Loren ? ».

La nouvelle de la chute de Loren a été annoncée pour la première fois mardi par un restaurant qu’elle devait ouvrir à Bari, en Italie. C’est le quatrième établissement qui porte son nom. Loren devait également recevoir la citoyenneté honoraire de la ville. Cependant, il est entendu que tous les engagements dans un avenir prévisible ont été annulés.

La dernière apparition publique de Loren a eu lieu le 2 septembre, lorsqu’elle a assisté au défilé de mode Armani lors du 80e Festival du Film de Venise.

L’acteur oscarisé est reconnu comme l’une des dernières stars survivantes de l’âge d’or d’Hollywood.

En 2019, Loren a déclaré à Fox News Digital que « la vie » l’avait inspirée. »

« … Si tu n’en profites pas pour faire les choses au bon moment, qu’attends-tu ? » Loren a expliqué. « Et ma famille m’inspire. J’ai deux beaux enfants, et ils m’ont donné des enfants. Donc pour moi, je suis toujours entouré d’un grand, grand amour chaque jour. Je pense que chaque jour est une opportunité pour la vie, de faire quelque chose. » Tu veux faire. Cela m’inspire… Tu t’aimes toi-même et tu aimes ce que tu fais. «

Loren a également parlé de son chez-soi en Suisse.

« Genève est très, très proche de l’Italie, donc je ne suis jamais loin », a-t-elle déclaré. « Quand je suis à Rome, je suis avec ma sœur. Mais j’ai choisi Genève il y a longtemps avant d’avoir mes enfants parce que c’était un endroit très calme où vivre… Et c’est paisible. Mais quand je veux aller en Italie , je monte dans un train ou un avion, et j’y suis. Et puis je peux être avec mes sœurs et mes amis. L’Italie sera toujours dans mon cœur.