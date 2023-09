Sophia Loren : la star hollywoodienne subit une intervention chirurgicale d’urgence après une chute à la maison | Actualités Ents & Arts

L’actrice oscarisée Sophia Loren a subi une intervention chirurgicale d’urgence suite à une chute à son domicile.

La star de 89 ans, l’une des figures les plus célèbres de « l’âge d’or » d’Hollywood, s’est fracturée la hanche après être tombée dans la salle de bain de sa maison à Genève, en Suisse, a déclaré son représentant à Sky News.

Loren a subi plusieurs « fractures graves » à différentes parties de sa hanche, y compris son fémur, qui ont nécessité une « intervention chirurgicale urgente », a déclaré l’agent de la star, Andrea Giusti.

Image:

Sophia Loren en 2019. Photo: AP





Les deux fils de Loren, Carlo et Edoardo Ponti, étaient à son chevet après son opération.

Une publication sur les réseaux sociaux de la chaîne de restaurants éponyme de l’actrice a déclaré que son opération s’était bien déroulée et qu’elle serait désormais en rééducation et « reviendrait parmi nous très bientôt ».

Loren devait ouvrir un restaurant Sophia Loren dans la ville italienne de Bari cette semaine, mais l’événement a maintenant été annulé ainsi que ses autres engagements à venir.

L’actrice italienne a été mariée au producteur de cinéma Carlo Ponti Sr de 1966 jusqu’à sa mort en 2007.

En savoir plus sur Sky News :

Un accord « provisoire » pour mettre fin à la plus longue grève à Hollywood depuis des décennies

La tempête Agnes devrait apporter des vents de 80 mph au Royaume-Uni

Après ses premiers succès dans les concours de beauté, Loren a commencé sa carrière cinématographique à l’adolescence, acquérant une renommée internationale après avoir remporté un contrat de cinq films avec Paramount en 1956.

Elle a ensuite joué dans des films tels que The Pride And The Passion, Houseboat et It Started in Naples.

Image:

Loren dans C’era Una Volta en 1966. Photo : AP





Aux côtés de certaines des plus grandes stars masculines de l’époque, dont Marlon Brando, Frank Sinatra et Cary Grant, elle a refusé d’épouser ce dernier, après une liaison courte mais très médiatisée.

Gagnant d’un Oscar pour son interprétation de Cesira dans Two Women des années 1960, réalisé par Vittorio De Sica, elle est devenue la première actrice à remporter un Oscar pour une performance en langue étrangère.

En 1990, elle a également remporté un prix d’honneur aux Oscars pour être « l’un des véritables trésors du cinéma mondial » qui a eu une « carrière riche en performances mémorables » et a ajouté « un éclat permanent » à l’industrie.

La dernière apparition de Loren dans le film Netflix 2020 The Life Ahead, réalisé par son fils Edoardo.