L’âge n’est pas un obstacle pour Sophia Loren – car l’actrice octogénaire se sent toujours adolescente.

Et le joueur de 86 ans, qui joue dans le nouveau film Netflix The Life Ahead, n’a pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt.

L’actrice italienne a déclaré: «Je suis jeune, mais ma vie est longue. Je me sens 16.

«Vais-je jouer dans un autre film? Pourquoi pas… C’est comme si vous aviez peur d’agir. Je ne suis pas nerveux.

Sophia est revenue sur nos écrans plus tôt cette année après une interruption de 16 ans.

Dans The Life Ahead – qui est dirigée par son fils, Edoardo Ponti – elle incarne Madame Rosa, une ancienne travailleuse du sexe et survivante de l’Holocauste s’occupant d’un enfant orphelin.







(Image: Netflix)



Sophia, qui a remporté un Oscar pour Two Women en 1962, a été pressenti pour un autre gong pour le rôle.

Expliquant sa décision de revenir sous les feux de la rampe, elle a déclaré: «J’ai arrêté de travailler pendant un certain temps parce que je me suis soudainement réveillée et je pensais ne pas voir mes enfants ou leurs enfants ou la vie que j’avais construite autour de moi.

«Quand vous faites un film, vous devez faire ce que vous avez à faire et vous ne pouvez penser à rien d’autre.

«J’avais besoin de temps pour ma vie et ce que j’essayais de construire autour de moi. Sinon, pourquoi vivez-vous? Travaillez-vous?

L’actrice a également révélé que sa carrière avait presque sombré sans laisser de trace il y a 70 ans parce qu’elle ne savait pas nager.







(Image: Getty)



Mais après avoir pris des cours, elle a eu sa grande pause dans la comédie italienne de 1953, Woman of the Red Sea.

Sophia a rappelé: «Il y avait un producteur à l’époque qui s’appelait Lombardo et ils faisaient une photo sur la mer.

«Je leur ai dit que je venais de Naples mais que je ne savais pas nager. Bref, j’ai appris et il a dit: « Tu vas faire cette photo et les gens vont t’aimer ». »

Après avoir changé son nom de Sofia Villani Scicolone à Sophia Loren, elle est devenue l’une des plus grandes stars du cinéma au monde.







(Image: Getty)



Sophia a été la première personne à remporter un Oscar pour une performance en langue étrangère et est considérée comme l’une des plus grandes de tous les temps.

Elle a essayé de ne pas laisser son statut de sex-symbol la définir, cependant.

Elle a déclaré: «En Amérique, ils pensaient au sexe mais il n’y avait rien qui me concernait, même si j’étais jeune et assez belle.

«Si vous traitez votre vie et vous assurez qu’elle est tranquille, alors vous savez quoi faire. Sinon, vous devenez tellement fou que vous ne savez rien de vous ou de votre famille.

