Sophia Grace, 19 ans, répond aux affirmations selon lesquelles elle est trop jeune pour être enceinte – Hollywood Life

Crédit d'image : S Meddle/ITV/Shutterstock

Sophia Grace Brownlee a parlé de la haine qu’elle suscite en ligne depuis qu’elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. Le jeune de 19 ans – qui a grandi sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres avec sa cousine, Rosie McClelland – Raconté E ! Nouvelles qu’elle faisait face à de nombreuses critiques pour être une mère adolescente. “J’ai l’impression que 19 ans, c’est assez jeune, évidemment, pour avoir un bébé”, a-t-elle déclaré. “Habituellement, la plupart des gens disent : ‘Tu devrais avoir des bébés à 30 ans, tu es mariée et tu vis dans ta propre maison’, ce qui est tout à fait correct. Mais évidemment, tout le monde aura ses opinions différentes.

« J’ai juste l’impression qu’il s’agit de la personne elle-même. Et tant que vous vous sentez prêt et que c’est quelque chose dont vous êtes heureux, alors ce n’est vraiment le problème de personne d’autre », a-t-elle déclaré. E ! Nouvelles. Sophia a également déclaré que parmi toutes les critiques, il y avait beaucoup d’amour et de soutien de la part de ses partisans. “J’ai vu tellement de commentaires de soutien sur la façon dont” tu es jeune, mais j’ai eu un bébé à cet âge “et c’était tellement beau”, a-t-elle déclaré. “Cela me rend vraiment heureuse quand je vois d’autres filles commenter cela. Cela me rend vraiment, vraiment plus confiant.

Cependant, elle a reconnu qu’elle se sentait “un peu dépassée” au début de la grossesse. “Et vous pensez comme, ‘Comment vais-je savoir comment faire cela? Comment vais-je apprendre à bien porter le bébé ? C’est un peu effrayant. C’est un humain [reaction], mais j’ai l’impression que ça viendra naturellement une fois que j’aurai le bébé. Ma famille et mes amis me soutiennent tellement. Je suis sûr que cela aidera beaucoup.

Sophia Grace a annoncé le 22 octobre qu’elle attendait et avait récemment subi une échographie de 20 semaines. En décembre 2021, elle a révélé qu’elle “avait un petit ami” et qu’ils étaient ensemble depuis “peut-être deux ans”. Cependant, elle « garde cet aspect de ma vie assez privé », et c’est pourquoi elle ne publie rien en ligne avec eux ensemble.

Suite à l’annonce, Rosie, 16 ans, a félicité sa cousine en ligne. “Cette photo a été le moment où Sophia m’a dit qu’elle était enceinte (comme vous pouvez le voir, je pleure)”, a-t-elle écrit en partageant une photo d’eux en train de s’étreindre. “Félicitations à ma belle cousine Sophia pour l’annonce de ta grossesse ! Dire que je suis excitée est un euphémisme, j’ai hâte de partager ce nouveau chapitre avec vous et d’être à vos côtés en vous regardant être la meilleure maman de tous les temps ! Je t’aime tellement…”