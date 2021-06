Sophia Dunkley nommée dans l’équipe ODI féminine d’Angleterre, mais Danni Wyatt n’a pas participé à la série indienne | Nouvelles de cricket

Sophia Dunkley pourrait faire ses débuts en ODI, à une semaine de son arc de test match

Sophia Dunkley pourrait poursuivre ses débuts au Test avec une première apparition internationale d’une journée après son inclusion dans l’équipe féminine anglaise de 16 pour la série Royal London ODI contre l’Inde.

La série, qui commence dimanche à Bristol, comprend également des rappels pour Freya Davies et Sarah Glenn, qui sont retournées dans leurs équipes régionales lors du match LV = Insurance Test.

Emily Arlott pourrait également faire sa première apparition internationale – la couturière a été incluse dans l’équipe d’Angleterre pour le test tiré avec l’Inde mais n’a pas fait le onze de jeu.

La seule joueuse à ne pas être incluse dans l’équipe de test est Georgia Elwiss, qui n’a pas joué de match ODI pour l’Angleterre depuis 2019 mais a 36 sélections à son actif dans le format.

Il n’y avait pas non plus de place pour Danni Wyatt, qui a joué 77 ODI pour l’Angleterre avec un siècle et demi à son actif.

Angleterre vs Inde Vivre de

L’entraîneur-chef Lisa Keightley a déclaré: « Nous sommes impatients de rejouer au cricket ODI après un match test extrêmement agréable et disputé.

« La compétition pour les places dans tous les formats augmente chaque fois que nous nous rencontrons pour sélectionner une équipe. Les options qui s’offrent à nous sont les plus fortes que nous ayons eues depuis que je suis dans le rôle et nous pensons que ce groupe nous offre une excellente succès dans l’élément ODI de la série.

« Il n’y a pas de place à cette occasion pour Danni Wyatt et Georgia Elwiss et même si je sais qu’ils sont tous les deux déçus de manquer, il est important qu’ils aient la possibilité de jouer au cricket au niveau régional avant la série Vitality IT20.

Danni Wyatt a été exclu de l’équipe ODI d’Angleterre pour la série indienne

« Nous devons équilibrer les besoins de l’équipe et les besoins de l’individu et nous serons toujours désireux d’amener les gens à jouer au cricket de compétition là où nous le pouvons. »

Il y aura trois ODI dans la série, chacun valant deux points dans la série au total.

Le match à Bristol est suivi de rencontres à Taunton le 30 juin et à Worcester le 3 juillet.

Équipe d’Angleterre féminine ODI : Heather Knight, Emily Arlott, Tammy Beaumont, Katherine Brunt, Kate Cross, Freya Davies, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Tash Farrant, Sarah Glenn, Amy Jones, Nat Sciver, Anya Shrubsole, Mady Villiers, Fran Wilson, Lauren Winfield-Hill

Regardez le premier ODI entre England Women et India Women, de Bristol, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h30 dimanche.